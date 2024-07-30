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和記電訊上半年虧損收窄至1200萬元 維持中期息每股派2.28仙

和記電訊香港（0215）公布中期業績，總收益按年跌12%至20.58億元，虧損收窄至1200萬元，去年同期虧損1900萬元。每股虧損0.25仙，派中期股息2.28仙，與去年同期相同。

按收益分部劃分，期內客戶服務收益淨額按年升2%至17.60億元，其中本地服務收益跌7%至14.52億元，漫遊服務收益則升31%至3.08億元。至於硬件及其他產品收益，按年跌44%至2.98億元。另外，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）錄得7.28億元，按年相若。資本開支（不包括電訊牌照）按年減少2%至1.66億元。

期內，集團5G滲透率按年上升13個百分點至51%。每月後繳客戶流失率由0.9%微升至 1.0%，主要由於企業客戶變動所致。和記電訊指，透過客戶價值管理措施及保留計劃，大眾市場的後繳客戶流失率保持穩定。

執行董事及行政總裁古星輝表示，在出境外遊強勁復蘇所帶動下，出境漫遊收益回復至疫情前96%。同時，集團客戶人數按年增長25%至約430萬，當中擴展分銷渠道令預繳客戶群上客勢頭強勁，包括SoSIM銷量顯著增長，令預繳市場收入躍升48%。 

古又表示，期內SUPREME品牌的ARPU（單個用戶平均收入）較集團其他客戶的總ARPU高277%。 他稱，董事會對集團的業務前景樂觀，將繼續致力締造業務增長，以達至全年業績轉虧為盈的目標。

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