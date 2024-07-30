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老鋪黃金盈喜 料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣

老鋪黃金（6181）發盈喜，預告今年上半年純利將錄得5.5億至6億元（人民幣、下同），較去年同期增長1.8至2.05倍。

集團表示，利潤增加主要原因包括品牌影響力擴大，以及產品持續改善、推新、迭代，帶動整體營收增長；市場消費觀念改變、消費理念升級，消費者更偏愛更具顯著經典文化內涵和產品價值的高品質古法黃金產品；以及較去年同期新增門店6家、擴容門店1家，帶來收入貢獻。

老鋪黃金今日收市報83元，升3.56%。

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