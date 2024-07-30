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渣打韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長

渣打集團（2888）公布今年中期業績，派中期息9美仙，同時宣布展開新一輪15億美元股份回購計劃。渣打集團主席韋浩思（José Viñals）表示，相對於包括回購在內的整體資本分配總額而言，其普通股派息保持不多，因該行想將其派息於長期而言保持穩定增長。他指出，回購股份反映多個利好因素，如股票數量減少，每股價值增加，每股股息也會自動增加，為股東帶來其他附帶好處。

韋浩思續稱，每家銀行於回饋股東策略方面情况都均獨特，當不同銀行決定細分回購或派息回饋股東的金額時，均會針對不同的投資者基礎作不同的部署。

渣打信貸減值支出減至7300萬美元，而當中6600萬美元被企業及投資銀行業務、中央及其他項目因主權評級上調而產生的回撥所抵銷。渣打集團國際業務總裁洪丕正解釋，於疫情期間有許多主權國家如斯里蘭卡、巴基斯坦及加納等，均面對旅遊收入減少及經濟放緩，其國家的主權評級於疫情間均被下降，但該行留意到上述國家的情况好轉，因此釋放先前所作的預期信用減損損失（ECL）。

市場普遍預期美國將於9月減息，被問到渣打未來淨利息收入走勢時。洪丕正回應指，雖然減息會導致貸款利潤下跌，但仍會增加市場對於貸款需求，料減息影響的為好壞參半。他提到，而渣打於過去幾年有作結構性對沖，其對沖將有助於抵消因利率而導致的收入減少，而該行所造的對沖合約平均到期期限平均約為3.4 年。另外，他提到渣打今年上半年存貸比率為52%的較低水平，同時有能力將部分予國債資產或央行儲備金的資本，更多投資予回報率更高的客戶貸款。