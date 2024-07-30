普拉達（Prada）（1913）公布中期業績，今年上半年純利按年升25.7%至3.83億歐元；收益淨額增加14.2%至25.49億歐元，其中Prada品牌的零售銷售淨額增加2.4%，Miu Miu延續首季銷售勢頭，上半年零售銷售淨額增加85.9%至5.3億歐元。
集團指出，Prada的所有產品類別及男女裝均錄得增長，中國及亞太其他國家在極具挑戰性下亦錄得增長；Miu Miu於各地區及產品類別均錄得強勁增長。
此外，日本市場受惠於當地穩健需求及強勁旅客的支持下，零售銷售淨額增加38%至3.08億歐元，是上半年增長最佳地區；亞太區第二季因基數較高令增長放緩，加上該地區以外的支出有所增加，令上半年零售銷售淨額增加8.2%。
截至今年6月底，集團一共經營593間店舖，期內開設9間店舖及關閉22間店舖。
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