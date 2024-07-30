再有國企棄用羅兵咸永道核師。中國電信（0728）公布，擬委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為截至 2024 年12月31日止年度的公司外部核數師。
中電信續稱，公司與原聘任2024年度外部核數師羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）並無任何意見分歧或未解決事宜。有關委任核數師的建議須待公司股東於特别股東大會上批准後方可作實。
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