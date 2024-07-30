小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬於AI智駕技術發布會上，留意到美國公司都在想如何把端到端自動駕駛輔助技術做到更好，反觀中國科技公司還在「幹周銷量榜」，這不是科技競爭該有的樣子。
蔚來（9866）品牌與傳播助理副總裁馬麟發文稱，捲周榜是低水平內捲，並標記（tag）理想（2015）創始人兼行政總裁李想表示，「收手吧，中國車企在當下的使命是通過研發實現技術突破，不是嗎？一起加電！」隨後吉利高管也轉發對此表示支持。
另一方面，何小鵬表示公司在AI訓練上已投入了35億元人民幣，包括算力、人工。在端到端加持下，小鵬智駕（XNGP）具有更強的學習能力，到今年年底，小鵬能夠實現自動過ETC（電子收費系統）。
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