蔚來（9866）品牌與傳播助理副總裁馬麟發文稱，捲周榜是低水平內捲，並標記（tag）理想（2015）創始人兼行政總裁李想表示，「收手吧，中國車企在當下的使命是通過研發實現技術突破，不是嗎？一起加電！」隨後吉利高管也轉發對此表示支持。

另一方面，何小鵬表示公司在AI訓練上已投入了35億元人民幣，包括算力、人工。在端到端加持下，小鵬智駕（XNGP）具有更強的學習能力，到今年年底，小鵬能夠實現自動過ETC（電子收費系統）。

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