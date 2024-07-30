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陳文博︰今年「重整」派息 恒隆地產高派息率料維持數年 往後將參考同行

恒隆地產（0101）大劈中期股息33%後，新接任董事長職務的陳文博及行政總裁盧韋柏在業績會上主動解畫，並多次強調2024年是派息的「reset（重整）的一年」。問到是否會調低派息比率，陳文博指出，「之後都會參考同行派息水平，呢幾年仲會高少少（派息），希望未來去返一個可持續水平。」

陳文博在會上表示，今次恒隆地產減派息，是由於內地數據較特別，有較大的「headwinds（逆風）」及「marco challenge（宏觀挑戰）」，壓力非常大，在零售市場的壓力亦大於預期，故董事會以負責任及保守的做法，減少派息，保留現金。他指，在六個月前公司已講要「保本保命」，今次是經審慎考慮及經很多討論而作出。

盧韋柏則指，今次減派息是經非常慎重決定，覺得若市場無太大改變，2024年將會係（派息）重整的一年。不過他強調，集團派息率仍較同行高，更不時被反問「邊有能力派」，「所以去到舊年仲無減到，因為我哋業績依然亮麗，但過往六個月改變真係，或過去一年改變非常大，令我哋無辦法下做此審慎考慮」。

他又指，若市場無太大回復，全年將用和中期同樣方法決定最後派息，但他表示「我哋當然唔希望愈減愈多，我哋今次減的目的係想減少機會再減」。

陳文博及盧韋柏又透露， 內地零售市道不確定性高，旗下商場七月份零售額增長仍然較慢，部分客戶原期望第四季會恢復較好增長動力，現時部分已轉為期望明年初。

至於本港方面，公司在香港較多是民生類型商場，周末問題不大，但發現星期一至五許多銀髮族離港消費，集團正透過調整商戶組合望留住消費者，並預計本港零售市場未來半年至一年逆風仍強。

公司亦強調今次早已表明會先減債再回饋股東，之後才考慮投資。未來資本開支主要包括在杭州恒隆廣場投入的50-60億元外，每年大約只是10-20億元的資本開支。