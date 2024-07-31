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道指升203點 金龍指數見5個月低 英偉達跌7% AMD受惠AI晶片升7%

美債回落，債息倒掛收窄，金龍指數連跌兩日及見5個月低，納指見1個月低，道指上升，標指納指下跌。聯儲局議息前，科技股下跌，英偉達跌7.04%，Tesla跌4.08%。微軟業績發布後，收市後時段下跌7%；AMD收市後時段升7.6%。美國職位空缺數反映勞動力需求仍強。比特幣周二跌破67,000美元，交易員擔心美國政府可能出售加密貨幣。

聯儲局明公布利率決定，普遍預測會按兵不動，市場關注鮑威爾在記者會上可能釋放的減息信號。高盛CEO預計，聯儲局年內減息一到兩次的可能性愈來愈大。摩根大通認為，流動性壓力跡象不足為慮，聯儲局會繼續實施縮表直至年底。

日本央行周三將公布利率決定及削減購債計劃，可能引發全球金融市場動盪。據NHK報道，央行官員將討論加息至0.25%。日本新任外匯事務最高官員三村淳表示，日圓貶值對經濟弊大於利，當局會在必要時採取行動。

世界大型企業聯合會公布美國7月消費者信心指數上升，受訪者對經濟前景和勞動力市場的預期改善。美國6月份職位空缺數高於預期，5月數據也被上修，與近期勞動力市場放緩趨勢背道而馳。

個股方面，微軟收市後時段大跌，作為主要增長引擎的Azure雲計算業務第四財季增速放慢，市場對投資人工智能帶來的回報感到失望。AMD對當前季度發布樂觀收入展望，表明AI晶片正在幫助提振增長，收市後時段股價大漲。英特爾據悉將裁員數千人，以降低成本並為扭轉頹勢提供資金。由於中國市場疲軟，歐萊雅第二季度銷售增長低於預期。

道瓊斯工業平均指數收漲203點，升幅0.51%，報40743點。標普500指數收跌27點，跌幅0.5%，報5436點。納斯達克綜合指數收跌222點，或1.29%，報17147點。

高盛升2.63%，報505.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻85點，而默沙東跌9.81%，報115.25元，拖累道指82點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報218.8元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報170.29元，升0.44%，亞馬遜(美：AMZN)收市報181.71元，跌0.81%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報463.19元，跌0.54%，英偉達(美：NVDA)收市報103.73元，跌7.04%，微軟(美：MSFT)收市報422.92元，跌0.89%，Tesla (美：TSLA)收市報222.62元，跌4.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報514點。德國DAX指數收漲0.5%，報18411點；法國CAC 40指數漲0.42%，報7474點；英國富時100指數收跌0.22%，報8274點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.5%，報5605點。

美國2年期債息曾跌最多1.26%，是7月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.3%。低見4.3441厘，是7月25日4.3379厘後最低。收市報4.3585厘，是2月1日後收市新低，當日報4.2024厘。

美國10年期債息曾跌最多1.12%，是7月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見4.1278厘，是3月12日4.0788厘後最低。收市報4.1394厘，是3月11日後收市新低，當日報4.0982厘。連跌4日，累計跌0.1444厘，對上一次連跌4日是6月14日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至20.296基點，是7月29日18.444基點後最窄。收市報22.113基點，是7月26日後收市最窄，當日報19.145基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至116.739基點，是7月22日117.838基點後最窄。收市報115.578基點，是7月17日後收市最窄，當日報119.27基點。連跌4日，累計跌12.313點，對上一次連跌4日是6月14日。

金龍指數曾跌最多1.86%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見5585.01點，是2月5日5495.29點後最低。收市報5605.54點，是2月5日後收市新低，當日報5556.75點。連跌2日，累計跌92.87點，對上一次連跌2日是7月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月24日。

道指曾升最多0.8%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見40866.25點，是7月18日41376點後最高。收市報40743.33點，是7月17日後收市新高，當日報41198.08點。

標指曾跌最多1.13%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見5401.7點，是7月25日5390.95點後最低。收市報5436.44點，是7月25日後收市新低，當日報5399.22點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月24日。

納指曾跌最多2.04%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見17015.38點，是6月5日16955.56點後最低。收市報17147.42點，是6月7日後收市新低，當日報17133.13點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月25日。

 

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