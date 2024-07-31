個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.14%，折合報352.26元；阿里巴巴（9988）跌0.78%，折合報76.17元；美團（3690）跌1.12%，折合報106.67元；匯控（0005）升0.53%，折合報68.01元；建行（0939）升0.06%，折合報5.41元。

道期現跌0.427%；標期現升0.09%；納期現升0.49%。日本東證指數現跌1.04%；韓國KOSPI指數現升0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.52%。

VIX指數隔晚升6.56%或1.09點，報17.69點。

紐油現升0.66%或0.5美元，報75.23美元；布油現升0.49%或0.39美元，報79.02美元；金價現跌0.08%或2美元，報2408.78美元；LME 銅期貨隔晚跌0.59%或54美元，報8972美元。比特幣現跌0.06%或43.41美元，報66131.16美元；美國10年期債息現升0.28%或0.0117厘，報4.1511厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，錢唐控股（1466）、汽車之家－Ｓ（2518）、百威（1876）、英皇國際（0163）、恒生（0011）、匯控（0005）、和黃醫藥（0013）、信義能源（3868）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）等。

小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬呼籲中國車企不要再「幹周銷量榜」，蔚來（9866）吉利（0175）紛紛支持。

羅兵咸再失國企客，中電信（0728）轉聘畢馬威為核數師。

Prada（1913）上半年多賺26%，中國及亞太區仍錄增長。

渣打（2888）韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長。

老鋪黃金（6181）盈喜，料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣。

和記電訊（0215）上半年虧損收窄至1200萬元，維持中期息每股派2.28仙。

信達國際（0111）發盈喜，上半年淨利潤最多升約53倍至1500萬。

叙福樓（1978）主席黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍：「唔夠話我知隨時加」。

百果園（2411）盈警料今年上半年純利跌最多七成。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：三分二轉播機構已用「奧運雲直播」取代衛星。

GIC增持中遠海能（1138）至5.33%。

恒隆地產（0101）股價半年蒸發近半，陳文博︰市場行為，若覺得與他有關是高估。

鄭家純1098萬元增持周大福（1929）。

其他報道

道指升203點 金龍指數見5個月低 英偉達跌7% AMD受惠AI晶片升7%

北水增持兗礦能源 減持建行