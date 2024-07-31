恒指今早高開67點或0.4%，報17070點，大市成交金額12億元；國指今早高開22點或0.39%，報6009點。恒生科技指數開市報3419點，升0.17%。上升股份比例為7.97%，下跌為3.04%，無升跌為88.98%。
藍籌54隻升，11隻下跌，17隻無升跌。創科實業（0669）升3.86%，報99.5元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.65%，報6.86元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報9.98元，升2.57%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.82元，跌2%。
恒指續低於10天線(17295.08點)。科指續低於10天線(3496.21點)。
博安生物（6955）折讓約2.9%配股 籌2.4億。開市報10.6元，升8.27%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，錢唐控股（1466）停牌。汽車之家－Ｓ（2518）無成交，報48.05元。百威（1876）開市報9.24元，升0.33%。英皇國際（0163）無成交，報0.36元。恒生（0011）無成交，報101.7元。匯控（0005）開市報67.6元，升1.12%。和黃醫藥（0013）無成交，報28.6元。信義能源（3868）開市報0.89元，升1.14%。信義玻璃（0868）開市報7.88元，升0.13%。信義光能（0968）開市報3.51元，升0.29%。
小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬呼籲中國車企不要再「幹周銷量榜」，蔚來吉利紛紛支持。小鵬開市報31.5元，升0.8%。蔚來（9866）開市報34.4元，升2.23%。吉利（0175）開市報7.92元，升1.41%。比亞迪（1211）開市報225.4元，升0.27%。理想（2015）開市報73.6元，無升跌。零跑（9863）開市報24.5元，升3.16%。
羅兵咸再失國企客，中電信（0728）轉聘畢馬威為核數師。無成交，報4.6元。
Prada（1913）上半年多賺26%，中國及亞太區仍錄增長。開市報58.5元，升8.43%。
渣打（2888）韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長。開市報77.8元，升1.17%。
老鋪黃金（6181）盈喜，料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣。開市報88元，升6.02%。
和記電訊（0215）上半年虧損收窄至1200萬元，維持中期息每股派2.28仙。開市報1元，跌0.99%。
信達國際（0111）發盈喜，上半年淨利潤最多升約53倍至1500萬。無成交，報0.23元。
叙福樓（1978）主席黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍：「唔夠話我知隨時加」。無成交，報0.61元。
百果園（2411）盈警料今年上半年純利跌最多七成。創上市新低，見1.76元，開市報1.76元，跌2.22%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：三分二轉播機構已用「奧運雲直播」取代衛星。開市報76.3元，升0.13%。
GIC增持中遠海能（1138）至5.33%。開市報9.05元，升1.91%。
恒隆地產（0101）股價半年蒸發近半，陳文博︰市場行為，若覺得與他有關是高估。開市報5.64元，無升跌。
鄭家純1098萬元增持周大福（1929）。見52周低6.86元，開市報6.86元，跌3.65%。
破頂股包括，順誠（0531）創52周高，見0.455元，開市報0.455元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，無升跌；普華和順（1358）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升0.83%；鳳祥股份（9977）創52周高，見1.52元，見52周低1.52元，開市報1.52元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括百果園集團（2411）低見1.76元，開市報1.76元，跌2.22%。
創52周低，周大福（1929）低見6.86元，開市報6.86元，跌3.65%。
異動股
上升異動股，包括，STERLING GP（1825）開市報0.128元，升14.29%；元亨燃氣（0332）開市報0.028元，升12%；普拉達（1913）開市報58.5元，升8.43%；博安生物（6955）開市報10.6元，升8.27%；大眾公用（1635）開市報2.49元，升6.87%；皇冠環球集團（0727）開市報0.078元，升6.85%；老鋪黃金（6181）開市報88元，升6.02%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報1.31元，升5.65%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.221元，升5.24%；天彩控股（3882）開市報0.62元，升5.08%。
下跌異動股，包括，嘉興燃氣（9908）開市報7.15元，跌5.92%；唐宮中國（1181）開市報0.32元，跌5.88%；卓航控股（1865）平上市低位0.017元，開市報0.017元，跌5.56%；DEYUN HOLDING（1440）開市報3.21元，跌4.18%；國美零售（0493）開市報0.023元，跌4.17%；周大福（1929）見52周低6.86元，開市報6.86元，跌3.65%；東方電氣（1072）開市報9.96元，跌2.73%；億華通（2402）開市報22.25元，跌2.63%；華能國電（0902）開市報4.78元，跌2.45%。
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