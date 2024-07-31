恒指今早高開67點或0.4%，報17070點，大市成交金額12億元；國指今早高開22點或0.39%，報6009點。恒生科技指數開市報3419點，升0.17%。上升股份比例為7.97%，下跌為3.04%，無升跌為88.98%。