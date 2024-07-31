國統局公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)連續三個月低於50，由6月的49.5，降至49.4，符預期；非製造業商務活動指數亦由上月的50.3，降至50.2，差過預期的50.3。綜合PMI亦由上月的50.5，降至50.2。數據顯示，新訂單回落、價格下降，兩者續低於50，企業預期續高於50，顯示保持樂觀，但亦較上月下降。

7月製造業PMI跌至49.4，是2月後新低，當月報49.1。非製造業PMI跌至50.2，是2023年11月後新低，當月報50.2。綜合PMI 50.2，是2022年12月後新低，當月報42.6。

國家統計局服務業調查中心資深統計家趙慶河解讀指，經濟總體產出繼續保持擴張，7月份，因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，製造業PMI為49.4%，景氣水準略有回落。生產指數續擴張，新訂單指數為49.3%，較上月下降0.2個百分點，製造業市場需求則回落。

解讀全文：

國家統計局服務業調查中心資深統計家趙慶河解讀2024年7月中國採購經理指數

2024年7月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

7月份，製造業採購經理指數為49.4%，較上月略降0.1個百分點，非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數均為50.2%，均較上月下降0.3個百分點，我國經濟總體產出繼續保持擴張。

一、製造業採購經理指數基本穩定

7月份，因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，製造業PMI為49.4%，景氣水準略有回落。

（一）生產指數繼續擴張。生產指數為50.1%，較上月下降0.5個百分點，製造業生產持續維持擴張；新訂單指數為49.3%，較上月下降0.2個百分點，製造業市場需求則回落。從業界來看，造紙印刷及文教體美娛用品、鐵路船舶航太設備等產業生產指數及新訂單指數均高於52.0%，供需兩端增長較快；黑色金屬冶煉及壓延加工等產業生產指數及新訂單指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。

（二）價格指數下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.9%和46.3%，比上月下降1.8和1.6個百分點，顯示製造業市場價格總體水平下降。從業界來看，石油煤炭及其他燃料加工等產業主要原料購買價格指數及出廠價格指數均回升至擴張區間；化學原料及化學製品、電氣機械器材等產業主要原料購進價格指數及出廠價格指數均下降4.0個百分點以上。

（三）大型企業景氣度提高。大型企業PMI為50.5%，較上月上升0.4個百分點，其生產指數和新訂單指數分別為52.1%和50.6%，大型企業生產經營活動整體穩定，為製造業平穩運作提供強力支撐。中、小型企業PMI分別為49.4%及46.7%，較上月下降0.4、0.7個百分點，景氣水平均有回落。

（四）企業預期保持樂觀。生產經營活動預期指數為53.1%，較上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間，顯示多數製造業企業對近期市場發展較為樂觀。從業界來看，醫藥、鐵路船舶航太設備、電氣機械器材等產業生產經營活動預期指數均位於57.0%以上較高景氣區間，企業對相關產業發展信心較強。

二、非製造業商務活動指數維持擴張

7月份，非製造業商務活動指數為50.2%，較上月下降0.3個百分點，仍高於臨界點。

（一）服務業商務活動指數位於臨界點。服務業商務活動指數為50.0%，較上月下降0.2個百分點，位於臨界點，服務業業務總量整體與上月持平。從業界來看，與居民出遊和消費相關的鐵路運輸、航空運輸、郵政、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於47.0%，景氣度偏弱。從市場預期來看，業務活動預期指數為56.6%，較上月下降1.0個百分點，仍位於較高景氣區間，顯示服務業企業對市場發展保持樂觀。

（二）建築業擴張放緩。受高溫暴雨和洪澇災害等不利因素影響，建築業企業生產經營活動放緩，商務活動指數為51.2%，較上月下降1.1個百分點。從市場預期來看，業務活動預期指數為52.9%，顯示多數建築業企業對產業發展保持信心。

三、綜合PMI產出指數擴張放緩

7月份，綜合PMI產出指數為50.2%，較上月下降0.3個百分點，仍位於擴張區間，顯示我國企業生產經營活動擴張放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為50.1%及50.2%。

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