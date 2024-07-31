港元現報7.8127元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.8134元，亦曾升值最多24點子，報7.8107元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升72.25點子至5.1531%，是4月30日後最高；1星期HIBOR跌2.24點子至4.51566%，是7月12日後最低；2星期HIBOR跌2.51點子至4.51566%，是7月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.99點子至4.57369%，是5月9日後最低；6個月期HIBOR跌2.82點子至4.64238%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR跌2.78點子至4.74477%，是2月9日後最低。

美元指數現報104.389貶值0.165點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45819%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8729%，終止連續2日收窄，利差是2024年7月08日後最闊，當日差距為-0.8936%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年7月24日，當日利差報-0.8455%。

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