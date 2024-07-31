相關報道:黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍 ：「唔夠話我知隨時加」

黃傑龍在帖文表示：「如果我純粹想抽水博宣傳，不負責任地在自己個Facebook任意寫送幾多幾多俾啲運動員係好簡單，因為多數現實就係根本運動員收唔到，你都冇渠道俾佢，或者佢都唔同意收，然後哪怕收到嘅都未必鍾意食，咁結果就係就算你話送$1,000,000俾佢哋到頭來都唔使俾，因為佢哋都冇嚟，但係水就抽咗啦，性價比極高。」

他表示，三年前得到立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛確認會將兩張金卡交予張家朗及何詩蓓，所以他才決定向兩人送贈會籍。翻查紀錄後，他發現張家朗有使用會籍用膳，故決定為其再次充值。黃傑龍透露：「我亦check過何詩蓓收咗張卡之後只係食過好少（千位數），咁即係佢應該唔啱食，咁我冇理由再夾硬話送俾人啦。」由於「微笑劍后」江旻憓是素食者，黃傑龍表示：「我哋主要係做肉類嘅餐廳，我覺得都唔應該夾硬送。」

惟黃傑龍表示，如果有奧運運動員喜歡到牛角用膳，歡迎要PM私訊他。「咁就係我最大嘅榮幸請你食餐飯，咁係你俾機會我，只要確認到你唔係騙案冒充嘅就得。」