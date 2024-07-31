華安證券稱政治局會議有望提振市場信心和風險偏好；廣東融昊資產管理亦稱「中證監換副主席可能會給市場帶來一些新氣象和期待」。事實上，昨日的通報中有提到「要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性」。新任副主席李明原為稽查局局長，曾在監管機構擔任過多個其他職務，今年稍早承諾打擊操縱市場內幕交易行為，以保護投資者。

恒指今早高開67點，高位升363點，低位升12點，高低波幅351點。上升股份比例為34.51%，下跌為13.27%，無升跌為52.21%。

恒指半日升323點或1.9%，報17326點，大市成交金額620億元；國指升124點或2.08%，報6111點。恒生科技指數收報3513點，升2.9%。

藍籌股成交金額218.03億元，佔大市成交35.16%；科指成份股成交金額109.27億元，佔大市成交17.62%；國指成份股成交金額175.88億元，佔大市成交28.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.82%，至82.92億元，佔大市成交13.35%。牛熊證成交金額27.98億元，減少9.45%；窩輪成交金額54.93億元，增加2.57%。

藍籌73隻升，7隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升8.38%，收報11.38元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌1.4%，收報7.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報6.15元，升8.66%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.99元，跌0.3%。

恒指升穿10天線(17320.65點)。科指升穿10天線(3505.53點)。

北水南下合計淨流入6.48億元，終止單日流出，淨流入金額是7月29日7.45億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多2.14%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17366.7點，是7月24日17516.95點後最高。

科指曾升最多3.31%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3526.98點，是7月24日3561.64點後最高。

國指曾升最多2.39%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6129.62點，是7月29日6133.61點後最高。

個股表現

傳比亞迪（1211）尋求打入加拿大汽車市場。收報228.4元，升1.6%。

博安生物（6955）折讓約2.9%配股 籌2.4億。收報9.56元，跌2.35%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報48.05元，無升跌。百威（1876）收報9.61元，升4.34%。英皇國際（0163）收報0.36元，無升跌。恒生（0011）收報103.4元，升1.67%。匯控（0005）收報67.85元，升1.5%。和黃醫藥（0013）收報29.4元，升2.8%。信義能源（3868）收報0.91元，升3.41%。信義玻璃（0868）收報8.11元，升3.05%。信義光能（0968）收報3.63元，升3.71%。

小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬呼籲中國車企不要再「幹周銷量榜」，蔚來吉利紛紛支持。小鵬收報32.35元，升3.52%。蔚來（9866）收報35.5元，升5.5%。吉利（0175）收報7.95元，升1.79%。比亞迪（1211）收報228.4元，升1.6%。理想（2015）收報76.25元，升3.6%。零跑（9863）收報24.7元，升4%。

羅兵咸再失國企客，中電信（0728）轉聘畢馬威為核數師。收報4.55元，跌1.09%。

Prada（1913）上半年多賺26%，中國及亞太區仍錄增長。收報57.5元，升6.58%。

渣打（2888）韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長。創52周高，見80.15元，收報79.6元，升3.51%。

老鋪黃金（6181）盈喜，料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣。收報80元，跌3.61%。

和記電訊（0215）上半年虧損收窄至1200萬元，維持中期息每股派2.28仙。收報0.99元，跌1.98%。

信達國際（0111）發盈喜，上半年淨利潤最多升約53倍至1500萬。收報0.229元，跌0.43%。

叙福樓（1978）主席黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍：「唔夠話我知隨時加」。收報0.61元，無升跌。

百果園（2411）盈警料今年上半年純利跌最多七成。創上市新低，見1.74元，收報1.85元，升2.78%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：三分二轉播機構已用「奧運雲直播」取代衛星。收報77.8元，升2.1%。

GIC增持中遠海能（1138）至5.33%。收報9.21元，升3.72%。

恒隆地產（0101）股價半年蒸發近半，陳文博︰市場行為，若覺得與他有關是高估。收報5.7元，升1.06%。

鄭家純1098萬元增持周大福（1929）。見52周低6.8元，收報7.02元，跌1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，ＰＰ國債（2817）創上市新高，見134.65元，收報134.65元，升0.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.85元，收報1063.85元，升0.04%；燕之屋（1497）創上市新高，見15.34元，收報15.04元，升0.13%；聲通科技（2495）創上市新高，見191.8元，收報191.3元，升5.11%；成實外教育（1565）創52周高，見0.335元，收報0.3元，跌3.23%；秦港股份（3369）創52周高，見2.02元，收報2.02元，升2.02%；中電（0002）創52周高，見67.4元，收報66.75元，升0.23%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.455元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15.2元，收報15.2元，升1.33%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；普華和順（1358）創52周高，見1.22元，收報1.21元，無升跌。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.95元，收報49.8元，升0.91%；中電（0002）創52周高，見67.4元，收報66.75元，升0.23%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，匯盈控股（0821）低見0.033元，收報0.042元，升5%；富一國際控股（1470）低見0.026元，收報0.026元，跌27.78%；方達控股（1521）低見0.66元，收報0.75元，升5.63%；中國派對文化（1532）低見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；冠均國際控股（1629）低見0.125元，收報0.125元，跌13.79%；澳門勵駿（1680）低見0.088元，收報0.095元，跌5%；福祿控股（2101）低見1.28元，收報1.32元，升0.76%；貝康醫療－Ｂ（2170）低見1.71元，收報1.78元，升2.89%；科濟藥業－Ｂ（2171）低見3.72元，收報4.03元，升2.28%；百心安－Ｂ（2185）低見1.52元，收報1.56元，跌2.5%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.92元，收報3.02元，升3.07%；金地商置（0535）低見0.204元，收報0.21元，升2.44%；瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.65元，升1.56%；新濠國際發展（0200）低見4.52元，收報4.63元，升1.98%；銀河娛樂（0027）低見32.5元，收報32.75元，升0.15%；金沙中國（1928）低見14.36元，收報14.44元，跌0.55%；周大福（1929）低見6.8元，收報7.02元，跌1.4%；周生生（0116）低見6.45元，收報6.6元，升2.01%；亨得利（3389）低見0.116元，收報0.118元，跌0.84%；星島（1105）低見0.244元，收報0.244元，跌0.41%。

異動股

上升異動股，包括，弘業期貨（3678）收報1.9元，升59.66%；飛尚無煙煤（1738）見52周低0.115元，收報0.165元，升26.92%；京基金融國際（1468）收報0.086元，升19.44%；上海証大（0755）收報0.014元，升16.67%；德斯控股（8437）收報0.015元，升15.38%；時代環球集團（2310）收報0.046元，升15%；致浩達控股（1707）收報0.086元，升14.67%；盛洋投資（0174）收報0.275元，升14.58%；科笛－Ｂ（2487）收報8.92元，升14.36%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.239元，升13.81%；民商創科（1632）收報0.34元，升13.33%。

下跌異動股，包括，富一國際控股（1470）創上市新低，見0.026元，收報0.026元，跌27.78%；慧聰集團（2280）收報0.132元，跌19.02%；濠亮環球（8118）收報0.055元，跌17.91%；大眾公用（1635）收報1.92元，跌17.6%；中國上城（2330）收報0.12元，跌16.67%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.049元，跌15.52%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；天機控股（1520）見52周低0.048元，收報0.05元，跌15.25%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.285元，收報0.3元，跌14.29%；冠均國際控股（1629）創上市新低，見0.125元，收報0.125元，跌13.79%。

其他報道

巴黎奧運︱網民倡向其他港隊運動員送禮 黃傑龍咁解釋...

政治局會議後 內地券商：仍有寬鬆空間 降準下半年有望落地

傳加息 日圓升值見一周最強 兌港元重上5.11 1個月累升逾5%

港元拆息普遍向下 隔夜息急升72點子 見3個月高

美銀：中國經濟數據發出令人擔憂的信號

外匯局：中國外匯市場有穩健運行基礎

Intel據報將裁員數千人

傳比亞迪尋求打入加拿大汽車市場

內地7月製造業PMI降至49.4 見5個月低 非製造業見8個月低 綜合見19個月低

A股三大指數低開 人行淨投放1855.7億人幣

恒指高開67點 科指升0.17% 周大福跌3.6%見52周低

博安生物折讓約2.9%配股 籌2.4億

道指升203點 金龍指數見5個月低 英偉達跌7% AMD受惠AI晶片升7%

北水增持兗礦能源 減持建行