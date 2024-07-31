moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升323點 科指升2.9% 齊升穿10天線 逾兩周最大升幅 北水轉流入

內地今早公布PMI數字續回落，但內地券商唱好政治局會議內容，加上又對中證監換人有期待，昨日跑輸亞洲區內股市的港股亦隨A股反彈，A股港股跑贏區內市場。恒指、國指見逾兩周最大升幅，科指見1個半月最大升幅，恒指科指齊升穿10天線。

華安證券稱政治局會議有望提振市場信心和風險偏好；廣東融昊資產管理亦稱「中證監換副主席可能會給市場帶來一些新氣象和期待」。事實上，昨日的通報中有提到「要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性」。新任副主席李明原為稽查局局長，曾在監管機構擔任過多個其他職務，今年稍早承諾打擊操縱市場內幕交易行為，以保護投資者。

恒指今早高開67點，高位升363點，低位升12點，高低波幅351點。上升股份比例為34.51%，下跌為13.27%，無升跌為52.21%。

恒指半日升323點或1.9%，報17326點，大市成交金額620億元；國指升124點或2.08%，報6111點。恒生科技指數收報3513點，升2.9%。

藍籌股成交金額218.03億元，佔大市成交35.16%；科指成份股成交金額109.27億元，佔大市成交17.62%；國指成份股成交金額175.88億元，佔大市成交28.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.82%，至82.92億元，佔大市成交13.35%。牛熊證成交金額27.98億元，減少9.45%；窩輪成交金額54.93億元，增加2.57%。

藍籌73隻升，7隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升8.38%，收報11.38元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌1.4%，收報7.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報6.15元，升8.66%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.99元，跌0.3%。

恒指升穿10天線(17320.65點)。科指升穿10天線(3505.53點)。

北水南下合計淨流入6.48億元，終止單日流出，淨流入金額是7月29日7.45億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多2.14%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17366.7點，是7月24日17516.95點後最高。

科指曾升最多3.31%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3526.98點，是7月24日3561.64點後最高。

國指曾升最多2.39%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6129.62點，是7月29日6133.61點後最高。

個股表現

傳比亞迪（1211）尋求打入加拿大汽車市場。收報228.4元，升1.6%。

博安生物（6955）折讓約2.9%配股 籌2.4億。收報9.56元，跌2.35%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報48.05元，無升跌。百威（1876）收報9.61元，升4.34%。英皇國際（0163）收報0.36元，無升跌。恒生（0011）收報103.4元，升1.67%。匯控（0005）收報67.85元，升1.5%。和黃醫藥（0013）收報29.4元，升2.8%。信義能源（3868）收報0.91元，升3.41%。信義玻璃（0868）收報8.11元，升3.05%。信義光能（0968）收報3.63元，升3.71%。

小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬呼籲中國車企不要再「幹周銷量榜」，蔚來吉利紛紛支持。小鵬收報32.35元，升3.52%。蔚來（9866）收報35.5元，升5.5%。吉利（0175）收報7.95元，升1.79%。比亞迪（1211）收報228.4元，升1.6%。理想（2015）收報76.25元，升3.6%。零跑（9863）收報24.7元，升4%。

羅兵咸再失國企客，中電信（0728）轉聘畢馬威為核數師。收報4.55元，跌1.09%。

Prada（1913）上半年多賺26%，中國及亞太區仍錄增長。收報57.5元，升6.58%。

渣打（2888）韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長。創52周高，見80.15元，收報79.6元，升3.51%。

老鋪黃金（6181）盈喜，料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣。收報80元，跌3.61%。

和記電訊（0215）上半年虧損收窄至1200萬元，維持中期息每股派2.28仙。收報0.99元，跌1.98%。

信達國際（0111）發盈喜，上半年淨利潤最多升約53倍至1500萬。收報0.229元，跌0.43%。

叙福樓（1978）主席黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍：「唔夠話我知隨時加」。收報0.61元，無升跌。

百果園（2411）盈警料今年上半年純利跌最多七成。創上市新低，見1.74元，收報1.85元，升2.78%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：三分二轉播機構已用「奧運雲直播」取代衛星。收報77.8元，升2.1%。

GIC增持中遠海能（1138）至5.33%。收報9.21元，升3.72%。

恒隆地產（0101）股價半年蒸發近半，陳文博︰市場行為，若覺得與他有關是高估。收報5.7元，升1.06%。

鄭家純1098萬元增持周大福（1929）。見52周低6.8元，收報7.02元，跌1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，ＰＰ國債（2817）創上市新高，見134.65元，收報134.65元，升0.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.85元，收報1063.85元，升0.04%；燕之屋（1497）創上市新高，見15.34元，收報15.04元，升0.13%；聲通科技（2495）創上市新高，見191.8元，收報191.3元，升5.11%；成實外教育（1565）創52周高，見0.335元，收報0.3元，跌3.23%；秦港股份（3369）創52周高，見2.02元，收報2.02元，升2.02%；中電（0002）創52周高，見67.4元，收報66.75元，升0.23%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.455元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15.2元，收報15.2元，升1.33%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；普華和順（1358）創52周高，見1.22元，收報1.21元，無升跌。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.95元，收報49.8元，升0.91%；中電（0002）創52周高，見67.4元，收報66.75元，升0.23%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，匯盈控股（0821）低見0.033元，收報0.042元，升5%；富一國際控股（1470）低見0.026元，收報0.026元，跌27.78%；方達控股（1521）低見0.66元，收報0.75元，升5.63%；中國派對文化（1532）低見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；冠均國際控股（1629）低見0.125元，收報0.125元，跌13.79%；澳門勵駿（1680）低見0.088元，收報0.095元，跌5%；福祿控股（2101）低見1.28元，收報1.32元，升0.76%；貝康醫療－Ｂ（2170）低見1.71元，收報1.78元，升2.89%；科濟藥業－Ｂ（2171）低見3.72元，收報4.03元，升2.28%；百心安－Ｂ（2185）低見1.52元，收報1.56元，跌2.5%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.92元，收報3.02元，升3.07%；金地商置（0535）低見0.204元，收報0.21元，升2.44%；瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.65元，升1.56%；新濠國際發展（0200）低見4.52元，收報4.63元，升1.98%；銀河娛樂（0027）低見32.5元，收報32.75元，升0.15%；金沙中國（1928）低見14.36元，收報14.44元，跌0.55%；周大福（1929）低見6.8元，收報7.02元，跌1.4%；周生生（0116）低見6.45元，收報6.6元，升2.01%；亨得利（3389）低見0.116元，收報0.118元，跌0.84%；星島（1105）低見0.244元，收報0.244元，跌0.41%。

異動股

上升異動股，包括，弘業期貨（3678）收報1.9元，升59.66%；飛尚無煙煤（1738）見52周低0.115元，收報0.165元，升26.92%；京基金融國際（1468）收報0.086元，升19.44%；上海証大（0755）收報0.014元，升16.67%；德斯控股（8437）收報0.015元，升15.38%；時代環球集團（2310）收報0.046元，升15%；致浩達控股（1707）收報0.086元，升14.67%；盛洋投資（0174）收報0.275元，升14.58%；科笛－Ｂ（2487）收報8.92元，升14.36%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.239元，升13.81%；民商創科（1632）收報0.34元，升13.33%。

下跌異動股，包括，富一國際控股（1470）創上市新低，見0.026元，收報0.026元，跌27.78%；慧聰集團（2280）收報0.132元，跌19.02%；濠亮環球（8118）收報0.055元，跌17.91%；大眾公用（1635）收報1.92元，跌17.6%；中國上城（2330）收報0.12元，跌16.67%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.049元，跌15.52%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；天機控股（1520）見52周低0.048元，收報0.05元，跌15.25%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.285元，收報0.3元，跌14.29%；冠均國際控股（1629）創上市新低，見0.125元，收報0.125元，跌13.79%。

其他報道

巴黎奧運︱網民倡向其他港隊運動員送禮 黃傑龍咁解釋...

政治局會議後 內地券商：仍有寬鬆空間 降準下半年有望落地

傳加息 日圓升值見一周最強 兌港元重上5.11 1個月累升逾5%

港元拆息普遍向下 隔夜息急升72點子 見3個月高

美銀：中國經濟數據發出令人擔憂的信號

外匯局：中國外匯市場有穩健運行基礎

Intel據報將裁員數千人

傳比亞迪尋求打入加拿大汽車市場

內地7月製造業PMI降至49.4 見5個月低 非製造業見8個月低 綜合見19個月低

A股三大指數低開 人行淨投放1855.7億人幣

恒指高開67點 科指升0.17% 周大福跌3.6%見52周低

博安生物折讓約2.9%配股 籌2.4億

道指升203點 金龍指數見5個月低 英偉達跌7% AMD受惠AI晶片升7%

北水增持兗礦能源 減持建行