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恒生上半年盈利增0.7% 中期息多派9.1%至1.2元

恒生銀行（0011）公布，半年多賺0.7%至98.93億元，每股盈利5.04元；第二次中期股息為每股1.20元，按年增9.1%；2024年上半年每股派息合共為港幣2.4元，按年增9.1%。

集團半年除稅前溢利較去年同期上升3%至113.07億元；扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增加2%至204.31億元。營業溢利增加5%至113.96億元。

恒生淨利息收入增長2%至港幣154.83億元，淨利息收益率擴闊20個基點，為2.29%。

上半年積極發展多元化業務，非利息收入按年上升4%，零售投資基金費用收入按年增長20%，保險服務亦都增長16%。

截至2024年6月30日，普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為18.2%，總資本比率為19.7%。

 

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