集團半年除稅前溢利較去年同期上升3%至113.07億元；扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增加2%至204.31億元。營業溢利增加5%至113.96億元。

恒生淨利息收入增長2%至港幣154.83億元，淨利息收益率擴闊20個基點，為2.29%。

上半年積極發展多元化業務，非利息收入按年上升4%，零售投資基金費用收入按年增長20%，保險服務亦都增長16%。

截至2024年6月30日，普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為18.2%，總資本比率為19.7%。

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