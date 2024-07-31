moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

GoGoX財團及星群等5申請人已獲發的士車隊牌照

運輸署署長李頌恩今午公布的士車隊牌照申請結果，李頌恩指符合申請資格有12個，五名申請人已獲發的士車隊牌照的有條件暫准通知，他們須在一年內完成籌備工作並讓的士車隊投入服務，五名獲發牌的申請人分別是為「Big Boss Taxi Company Limited」、「CMG Fleet Management Limited」、「新科發展（國際）有限公司」、「星群的士服務有限公司」及「泰和管理有限公司」。

李頌恩指，五隊的士車隊中，三隊巿區車隊，兩隊為混合車隊，規模介300至1000輛，合共提供3500輛的士，佔全港的士20%。

本報早前曾報道，一家本地私人公司「C M G Fleet Management Limited」（中譯應為︰C M G車隊管理有限公司）由曾擁逾120個的士牌的城市汽車集團（City Motors）夥同本地貨運服務和送貨網上平台快狗打車（GoGoX）（2246）創辦人、董事長兼執行董事林凱源成立。

「C M G Fleet Management Limited」擬經營業務性質中寫明為第49類「Land transport（陸路運輸）類型。

「C M G Fleet Management Limited」的董事名單中，包括了城市汽車集團董事兼負責人、香港的士小巴商總會副理事長唐躍峯、GoGoX創辦人兼執行董事林凱源（Steven Lam）、GoGoX的法務總監詹益華等。

運輸署在申請期內共接獲15份申請，其中三份申請未能符合申請要求。屆時，每個的士車隊會獲發為期五年之的士車隊牌照。運輸署會積極推動及協助車隊營辦商，讓的士車隊盡早投入營運。

其他報道

恒生上半年盈利增0.7% 中期息多派9.1%至1.2元

半日沽空金額減6% 騰訊沽空增93%

世茂、時代中國清盤呈請聆訊押後至8月12日

日本央行加息至0.25%左右 減每月購債速度 日圓轉貶值

恒指半日升323點 科指升2.9% 齊升穿10天線 逾兩周最大升幅 北水轉流入

機票優惠| HK Express 大阪來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李

匯控次季稅前盈利增1%勝預期 擬3個月內回購30億美元

巴黎奧運︱網民倡向其他港隊運動員送禮 黃傑龍咁解釋...

政治局會議後 內地券商：仍有寬鬆空間 降準下半年有望落地

傳加息 日圓升值見一周最強 兌港元重上5.11 1個月累升逾5%

港元拆息普遍向下 隔夜息急升72點子 見3個月高

美銀：中國經濟數據發出令人擔憂的信號

外匯局：中國外匯市場有穩健運行基礎

Intel據報將裁員數千人

傳比亞迪尋求打入加拿大汽車市場

內地7月製造業PMI降至49.4 見5個月低 非製造業見8個月低 綜合見19個月低

A股三大指數低開 人行淨投放1855.7億人幣

恒指高開67點 科指升0.17% 周大福跌3.6%見52周低

博安生物折讓約2.9%配股 籌2.4億

道指升203點 金龍指數見5個月低 英偉達跌7% AMD受惠AI晶片升7%

北水增持兗礦能源 減持建行

 