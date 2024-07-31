運輸署署長李頌恩今午公布的士車隊牌照申請結果，李頌恩指符合申請資格有12個，五名申請人已獲發的士車隊牌照的有條件暫准通知，他們須在一年內完成籌備工作並讓的士車隊投入服務，五名獲發牌的申請人分別是為「Big Boss Taxi Company Limited」、「CMG Fleet Management Limited」、「新科發展（國際）有限公司」、「星群的士服務有限公司」及「泰和管理有限公司」。
李頌恩指，五隊的士車隊中，三隊巿區車隊，兩隊為混合車隊，規模介300至1000輛，合共提供3500輛的士，佔全港的士20%。
本報早前曾報道，一家本地私人公司「C M G Fleet Management Limited」（中譯應為︰C M G車隊管理有限公司）由曾擁逾120個的士牌的城市汽車集團（City Motors）夥同本地貨運服務和送貨網上平台快狗打車（GoGoX）（2246）創辦人、董事長兼執行董事林凱源成立。
「C M G Fleet Management Limited」擬經營業務性質中寫明為第49類「Land transport（陸路運輸）類型。
「C M G Fleet Management Limited」的董事名單中，包括了城市汽車集團董事兼負責人、香港的士小巴商總會副理事長唐躍峯、GoGoX創辦人兼執行董事林凱源（Steven Lam）、GoGoX的法務總監詹益華等。
運輸署在申請期內共接獲15份申請，其中三份申請未能符合申請要求。屆時，每個的士車隊會獲發為期五年之的士車隊牌照。運輸署會積極推動及協助車隊營辦商，讓的士車隊盡早投入營運。
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