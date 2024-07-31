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第二隻18C上市新股黑芝麻智能今日開始招股 一手入場費3060.6元

自動駕駛系統芯片（SoC）供應商黑芝麻智能（2533）今日（7月31日）起至8月5日招股，黑芝麻智能預計將於8月8日掛牌，中金及華泰國際為其聯席保薦人。其為第二隻透過《上市規則》第18C章上市的特專科技新股。黑芝麻智能計劃發行3700萬股，5%於香港作公開發售，招股價介乎28元至30.3元，集資最多11.2億元。每手100股，一手入場費3060.55元。

招股書指，根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規級高算力SoC的出貨量計，黑芝麻智能是全球第三大供應商。其最新已獲得16家汽車OEM及一級供應商的23款車型意向訂單。客戶群由2021年的45名增長至2023年的85名。

財務方面，公司去年收入3.12億元（人民幣·下同），按年增長88.8%，公司權益持有人應佔虧損48.55億元，按年增76.3%。而今年首季，收入2,747.3萬元，公司權益持有人應佔溢利12億元，按年虧轉盈。

此外，黑芝麻智能引入廣汽集團（2238）間接全資附屬公司啟城發展及Joyson Electronic USA為基石投資者，合共認購990萬美元。

 

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