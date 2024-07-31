招股書指，根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規級高算力SoC的出貨量計，黑芝麻智能是全球第三大供應商。其最新已獲得16家汽車OEM及一級供應商的23款車型意向訂單。客戶群由2021年的45名增長至2023年的85名。

財務方面，公司去年收入3.12億元（人民幣·下同），按年增長88.8%，公司權益持有人應佔虧損48.55億元，按年增76.3%。而今年首季，收入2,747.3萬元，公司權益持有人應佔溢利12億元，按年虧轉盈。

此外，黑芝麻智能引入廣汽集團（2238）間接全資附屬公司啟城發展及Joyson Electronic USA為基石投資者，合共認購990萬美元。

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