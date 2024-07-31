招股書指，手回作爲一家中國人身險中介服務提供商，致力於通過數字化人身險交易及服務平台，在線爲保險客戶提供保險服務解決方案，其分銷的保險產品（包括與保險公司共同開發的保險產品）由保險公司承保，公司不承擔任何承保風險。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，中國人身險中介市場的總保費達至2,370億元（人民幣·下同），佔中國人身險市場總保費的6.3%。於2023年，以中國人身險中介市場的總保費計，手回科技排名第八，市場份額爲2.9%。以2023年的長期人身險的總保費計，手回是中國第二大線上保險中介機構，佔據7.3%的市場份額，僅次於市場上的一家主要參與者，份額為45.5%。以2023年的長期人身險的首年保費計，手回是中國第二大線上保險中介機構。於往績記錄期間，手回與超過100家保險公司建立了合作，包括中國超過65%的人身險公司。

財務方面，今年首5個月，公司權益股東應佔虧損為5200.4萬元，按年擴大7.57%；同期收入6.03億元，按年減少7.8%。2023年虧損3.56億元，按年由盈轉虧。

公司已與若干投資者達成五輪投資，包括極地信天、紅杉雨澄、經天緯地特殊目的公司、歌斐特殊目的公司、西藏聚智、天津聚新及StarReach Tech Limited。

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