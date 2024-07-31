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AlipayHK明起形象升級 推新版面及三大核心功能

AlipayHK宣布，8月1日起進行形象升級，推出以紫色為主調的全新版面及由藍色漸變為紫色的新Logo，同時向新舊用戶推出「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」等三大核心功能。

AlipayHK新推的三大核心功能中，「四圍Pay」意味用戶不論身處本地、中國內地或日韓星馬泰，只要看到貼有AlipayHK、支付寶或Alipay+標誌的任何商戶，即可使用AlipayHK以港幣付款，零手續費兼享優惠即時匯率；「Chill生活」專區集合本地及北上的生活服務及優惠，涵蓋購物、餐飲、電影、展覽、網購等。此外，AlipayHK積極與多家銀行建立合作伙伴關係，通過與銀行合作，為用戶打造一站式的理財管理體驗。新版的「理財」專區涵蓋了多元理財服務，包括Ant Bank「餘額+」、Ant Bank PayLater、貸款、保險等多種工具。

AlipayHK CEO李詠詩表示，今次品牌升級為Super App注入更年輕、時尚和活力的新形象，同時體現AlipayHK創立以來所一直秉持的宗旨，即透過科技創新，為客戶提供更貼身、全面和便利的服務。

 

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