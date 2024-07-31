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匯控：兩招降減息對收入衝擊 明年續料ROTE達15%

匯控公布最新業績指引，明年平均有形股本回報率保持在約15%，維持與今年相同水平。行政總裁祈耀年表示，在過去兩至三年已為利率下調作準備，其中通過結構性對沖降低銀行業務淨利息收入（banking NII）對減息的敏感性，假設美元、英鎊、港元、歐元等貨幣的利率各降1厘，降低銀行業務淨利息收入幅度由2022年中的70億美元，降至去年底的34億美元，至今年中期進一步降至27億美元。

與此同時，祈耀年指近年亦大幅投資非利息收入業務，包括財富管理、國際支付業務和國際批發銀行業務，增加手續費業務，降低對利息收入依賴。今年上半年，財富管理收入在高位仍有12%按年增長，銀行支付業務手續費則有4%增長，通過減息對淨利息收入下降影響和增長利息以外收入，他們給予信心明年維持ROTE在約15%。財務總監艾橋智指，該行過去持續在亞洲市場投資財富管理業務，展望中長期會持續有高單位數至雙位數增長。

匯控上調今年全年銀行業務淨息差預期，由至少410億美元升到約430億美元，艾橋智表示，未來數季利率展望更為平穩，各種主要貨幣今年預期會有一至兩次減息。截至第二末，本港定期存款佔客戶存款比率僅增1個百分點至39%，他認為資金轉移至定期是否已經穩定仍有不確定性，但已經不會如2023年以每季3個百分點的速度上升。

匯控第二季預期信貸損失（ECL）3億美元，遠低於市場預期的9.18億美元，為今年業績好過市場預期的原因之一，佔貸款總額平均值為15點子，匯控將全年ECL預期由約40點子，降回30點子至40點子的中期規劃範圍。艾橋智早前他們預期高息對英國等地經濟的影響，隨着預期下半年開始減息，對經濟影響擔憂相對減少，因此有回撥英國撥備的一次性因素。

去年匯控為內地房地產貸款作10億美元信貸損失撥備，今年上半年僅有1.26億美元，單計第二季為7200萬美元。艾橋智指雖然不能否定額外再增內房撥備的可能，不過有信心今年撥備水平會遠比去年低，滿意現時已作出的撥備水平。雖然行業未來數季仍面臨挑戰，不過內地當局已有政策支持，最困難的時間已過去。

 

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