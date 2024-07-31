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匯控艾橋智：首要任務繼續投資以增加收入

艾橋智將於9月接任匯控（0005）行政總裁，是次為獲委任後首次出席業績發布會。市場關注減息周期不利收入增長，他會選擇優先降低成本，還是投資業務增長，艾橋智表示其首選會是繼續投資業務並增加收入，該行有資本支持可持續增長、獲得業務增長機會，同時也會保持謹守成本紀律。

現任行政總裁祈耀年任內，匯控削減虧損的非策略重點業務，增加在財富管理、批發交易銀行和亞洲市場的投資，市場普遍預期現行業務定位將「祈規艾隨」。艾橋智表示，過去他亦是管理團隊一員，有份貢獻策略，他們達成強勁的財務表現，並建立強健的穩定平台，強烈相信現行策略有效。他將會加快現行策略的執行步伐，繼續可持續地增長收入，並維持審慎風險管理，以及持續改善客戶服務和體驗。

對於留給艾橋智的貼士，祈耀年說最重要是「享受職位」，指匯控行政總裁職位是一項殊榮，將有不少挑戰和機遇，最重要是享受、保持正面和專注面對。

匯控今季再回購30億美元，多於市場預期的20億美元，艾橋智表示30億美元回購是實際上他們每季能進行的最大金額，期望繼續推出一系列回購計劃，將按季作出決定，他指該行有能力產生資本進行回購，同時支持業務持續地發展。

匯控同日公布，現時由現任環球財務監督莊敬行（Jonathan Bingham）將於9月2日起接替艾橋智，出任臨時集團財務總監，他不會出任執行董事，而現職亦會保留。下任集團財務總監的遴選程序經已展開，將於適當時候就遴選結果發表公告。

莊敬行於現時的環球財務監督職務，負責匯控對外財務、監管、環境、社會及管治以及稅務申報。莊敬行於 2020 年加入匯豐前，曾於畢馬威服務 20 年，最後10年擔任銀行業務合伙人，領導畢馬威與大型國際銀行客戶之間的業務。艾橋智表示，莊敬行擁有卓越的會計和監管專業知識，是擔任臨時集團財務總監的傑出人選。

 

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