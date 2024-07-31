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恒指收市升341點 港股升幅、成交創逾兩周最多 北水午後流入大增

日央行加息，日圓反覆升值，每百日圓兌港元升值至5.1666，是4月5日後最強，金融股受惠息差擴闊而上升，加上有傳美國對華晶片限制當中，將剔出盟友日、韓、荷，推動日股大升，韓股亦向上。內地公布PMI數字續回落，但內地券商唱好政治局會議內容，加上又對中證監換人有期待，A股亦升幅擴大，上證、深成、滬深300均創一周高。聯儲局將公布議息結果，市場料或暗示9月減息，美期亦升幅擴大。

港股跟隨A股、外圍上升，加上匯控（0005）中午公布業績後，股價升幅擴大，恒指、國指續創逾兩周最大升幅，成為主要市場當中升幅首兩位。科指見1個半月最大升幅，恒指科指齊升穿10天線。大市成交、北水、波幅均上升，成交逼近1200億，創逾兩周最多，北水全日流入22億，較早市6.4億大增，而大市波幅近400點，亦見個半月最多。

恒指今早高開67點，高位升397點，低位升12點，高低波幅384點，是6月19日後收市新高，當日報409.65點。。上升股份比例為43.28%，下跌為17.61%，無升跌為39.09%。

恒指收市升341點或2.01%，報17344點，大市成交金額1188億元，較上日增加32.11%，是7月12日1194.32億元成交後最多；國指升120點或2.01%，報6107點。恒生科技指數收報3516點，升3.01%。

藍籌股成交金額548.5億元，佔大市成交46.17%；科指成份股成交金額251.89億元，佔大市成交21.2%；國指成份股成交金額416.16億元，佔大市成交35.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.37%，至95.76億元，佔大市成交8.05%。牛熊證成交金額35.98億元，增加16.42%；窩輪成交金額59.77億元，增加11.61%。

藍籌76隻升，5隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升9.71%，收報11.52元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌5.75%，收報95.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報10.86元，升11.61%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.08元，升0.6%。

恒指升穿10天線(17322.45點)，上試250天線(17416.72點)。科指升穿10天線(3505.92點)。

北水南下合計淨流入22.91億元，終止單日流出。淨流入金額是2024年7月26日87.73億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多2.34%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17400.24點，是7月24日17516.95點後最高。收市報17344.6點，是7月23日後收市新高，當日報17469.36點。

科指曾升最多3.55%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3535.14點，是7月24日3561.64點後最高。收市報3516.87點，是7月23日後收市新高，當日報3545.09點。

國指曾升最多2.43%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6132.12點，是7月29日6133.61點後最高。收市報6107.16點，是7月24日後收市新高，當日報6142.32點。

午後消息股表現

吉利（0175）擬發行30億熊貓債 補充子公司流動資金。收報7.96元，升1.92%。

中交建（1800）據報擬發行45億點心債 正試探投資者意向。收報4.55元，升1.56%。

美國據報將把日、韓、荷剔出對華晶片出口新規外。晶片股上升，中芯國際（0981）收報17元，升4.17%。華虹半導體（1347）收報20.7元，升4.76%。ASMPT（0522）收報81.5元，升3.16%。晶門半導體（2878）收報0.285元，升3.64%。

GoGoX（2246）財團及星群等5申請人已獲發的士車隊牌照。收報0.445元，升4.71%。

恒生（0011）上半年盈利增0.7% 中期息多派9.1%至1.2元。收報95.85元，跌5.75%。

世茂（0813）、時代中國清盤呈請聆訊押後至8月12日。收報0.74元，升5.71%。時代中國（1233）收報0.23元，跌4.96%。

匯控（0005）次季稅前盈利增1%勝預期 擬3個月內回購30億美元。收報69.95元，升4.64%。

今早及隔晚消息股表現

傳比亞迪（1211）尋求打入加拿大汽車市場。收報228元，升1.42%。

博安生物（6955）折讓約2.9%配股 籌2.4億。收報9.48元，跌3.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報48.05元，無升跌。百威（1876）收報9.51元，升3.26%。英皇國際（0163）收報0.36元，無升跌。和黃醫藥（0013）收報30.25元，升5.77%。信義能源（3868）收報0.89元，升1.14%。信義玻璃（0868）收報8.27元，升5.08%。信義光能（0968）收報3.71元，升6%。

小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬呼籲中國車企不要再「幹周銷量榜」，蔚來吉利紛紛支持。小鵬收報32.35元，升3.52%。蔚來（9866）收報35.45元，升5.35%。吉利（0175）收報7.96元，升1.92%。比亞迪（1211）收報228元，升1.42%。理想（2015）收報76.7元，升4.21%。零跑（9863）收報25元，升5.26%。

羅兵咸再失國企客，中電信（0728）轉聘畢馬威為核數師。收報4.59元，跌0.22%。

Prada（1913）上半年多賺26%，中國及亞太區仍錄增長。收報56.4元，升4.54%。

渣打（2888）韋浩思：長遠而言昐派息可保持穩定增長。創52周高，見80.15元，收報78.2元，升1.69%。

老鋪黃金（6181）盈喜，料中期純利最多升2.05倍至6億元人民幣。收報81.9元，跌1.33%。

和記電訊（0215）上半年虧損收窄至1200萬元，維持中期息每股派2.28仙。收報1.01元，無升跌。

信達國際（0111）發盈喜，上半年淨利潤最多升約53倍至1500萬。收報0.229元，跌0.43%。

叙福樓（1978）主席黃傑龍再向張家朗送10萬元金會籍：「唔夠話我知隨時加」。見52周低0.6元，收報0.61元，無升跌。

百果園（2411）盈警料今年上半年純利跌最多七成。創上市新低，見1.74元，收報1.87元，升3.89%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：三分二轉播機構已用「奧運雲直播」取代衛星。收報77.3元，升1.44%。

GIC增持中遠海能（1138）至5.33%。收報9.38元，升5.63%。

恒隆地產（0101）股價半年蒸發近半，陳文博︰市場行為，若覺得與他有關是高估。收報5.75元，升1.95%。

鄭家純1098萬元增持周大福（1929）。見52周低6.8元，收報7.1元，跌0.28%。

破頂股表現

破頂股包括，ＰＰ國債（2817）創上市新高，見135元，收報135元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.85元，收報1063.7元，升0.03%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18元，收報18元，升0.56%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.25元，收報17.25元，升0.29%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.45元，收報1042.45元，升0%；燕之屋（1497）創上市新高，見15.34元，收報15.1元，升0.53%；聲通科技（2495）創上市新高，見192.5元，收報175元，跌3.85%；成實外教育（1565）創52周高，見0.335元，收報0.31元，無升跌；秦港股份（3369）創52周高，見2.03元，收報2元，升1.01%；國富創新（0290）創52周高，見1.15元，收報1.15元，升13.86%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.455元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見50元，收報49.8元，升0.91%；中電（0002）創52周高，見67.4元，收報67.05元，升0.68%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.218元，收報0.218元，跌0.91%；QPL INT'L（0243）低見0.11元，收報0.13元，升5.69%；匯盈控股（0821）低見0.033元，收報0.04元，無升跌；順騰國際控股（0932）低見0.026元，收報0.027元，跌12.9%；雨潤食品（1068）低見0.132元，收報0.138元，跌2.13%；勵時集團（1327）低見0.041元，收報0.048元，跌7.69%；富一國際控股（1470）低見0.026元，收報0.03元，跌16.67%；方達控股（1521）低見0.66元，收報0.75元，升5.63%；中國派對文化（1532）低見0.06元，收報0.077元，升8.45%；冠均國際控股（1629）低見0.125元，收報0.133元，跌8.28%。

85隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.92元，收報3元，升2.39%；金地商置（0535）低見0.204元，收報0.212元，升3.41%；瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.66元，升3.13%；新濠國際發展（0200）低見4.52元，收報4.59元，升1.1%；銀河娛樂（0027）低見32.5元，收報32.85元，升0.46%；金沙中國（1928）低見14.36元，收報14.66元，升0.96%；周大福（1929）低見6.8元，收報7.1元，跌0.28%；周生生（0116）低見6.45元，收報6.64元，升2.63%；亨得利（3389）低見0.116元，收報0.125元，升5.04%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.156元，收報0.157元，跌2.48%。

異動股

上升異動股，包括，弘業期貨（3678）收報1.88元，升57.98%；福祿控股（2101）創上市新低，見1.28元，收報1.97元，升50.38%；科笛－Ｂ（2487）收報10.3元，升32.05%；瑞遠智控（8249）收報0.072元，升28.57%；知行汽車（1274）收報27元，升26.17%；揚科集團（1460）收報0.169元，升23.36%；華僑城（亞洲）（3366）收報0.2元，升21.95%；力天影業（9958）收報2.6元，升21.5%；PF GROUP（8221）收報0.04元，升21.21%；大昌微綫集團（0567）收報0.084元，升20%。

下跌異動股，包括，皇冠環球集團（0727）收報0.056元，跌23.29%；大眾公用（1635）收報1.8元，跌22.75%；中國華星（0485）收報0.1元，跌21.88%；奧傳思維控股（8091）收報0.029元，跌19.44%；國華（0370）收報0.104元，跌18.11%；大唐西市（0620）收報0.25元，跌16.67%；創陞控股（2680）收報0.285元，跌16.18%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.071元，跌15.48%；天機控股（1520）見52周低0.048元，收報0.05元，跌15.25%。

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