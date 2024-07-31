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富途宣布明起在港推虛幣交易服務

富途（美：FUTU）香港宣布，8月1日正式推出虛擬貨幣交易服務，成全港首家推出零佣金交易虛擬貨幣的券商，與港人攜手共迎Web3.0時代。由8月1日起，應用程式「富途牛牛」將提供安全、持牌、零佣的虛擬貨幣交易服務，更可通過社區互動等任務輕鬆獲取高達800元等值的比特幣（Bitcoin）獎賞。

富途證券董事總經理謝志堅表示，根據富途調查，逾40%未曾交易過虛擬資產的投資者表示希望於富途牛牛作交易，而近75.6%的經驗投資者也樂見富途於平台上推出虛擬資產交易服務。

富途證券日前獲證監會批准升級其牌照，可向包括個人投資者在內的合資格香港投資者提供虛擬貨幣交易服務。此次新上線的虛擬貨幣交易服務受證監會規管，客戶可以安心享用服務。客戶可透過富途牛牛使用港幣及美元以實時匯率直接交易虛擬貨幣，門檻低至80港元或10美元，縮短交易流程以及避免客戶透過私人賬戶轉賬兌換穩定幣時，在信息不一致的情況下意外被捲入不安全甚至不合法的轉賬爭議，增加安全保障。

富途的交易虛擬貨幣功能，涵蓋比特幣、以太幣與美元、港幣在內的四個現貨交易對，以及提供港美股現貨ETF交易、港美股期貨ETF交易以及區塊鏈概念股等豐富的虛擬資產相關投資類別，滿足客戶多元的投資需求。

 

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