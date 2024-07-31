moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

本港第2季GDP按年增3.3% 勝預期 消費開支轉微跌 出口、投資續升

政府統計處公布，本港第2季GDP按年增長3.3%，高過預期的增2.7%，及第一季的2.8%升幅，連續第6季錄得增長，而增幅亦是2023年12月當季後新高，該季增4.3%。按季比較，則增長0.4%，亦多過預期的增0.3%。出口、投資續升，私人消費開支轉為輕微下跌。

政府發言人表示，香港經濟在2024年第二季繼續錄得溫和增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2024年第二季按年增長3.3%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。

按主要開支組成部分分析，在外部貨物需求持續的支持下，整體貨物出口繼續錄得強勁增長。整體投資開支隨着整體經濟增長進一步上升。不過，受到旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，服務輸出的升幅放緩，私人消費開支轉為輕微下跌。

展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但由於各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續。經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。與此同時，地緣政治局勢緊張、貿易磨擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，可能會對經濟氣氛和活動添加不確定性。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、港府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2024年第二季與上年同期比較實質下跌1.6%，而第一季則上升1.2%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2024年第二季與上年同期比較錄得2.0%的實質升幅，而第一季則下跌2.2%。

本地固定資本形成總額繼2024年第一季上升0.1%後，在第二季與上年同期比較實質上升6.0%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得7.6%的實質升幅，而第一季的升幅為6.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2024年第二季實質上升3.4%，而第一季的升幅為3.3%。

服務輸出在2024年第二季與上年同期比較實質上升1.3%，升幅較第一季的9.4%放緩。服務輸入繼2024年第一季上升18.0%後，在第二季實質上升12.4%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2024年第二季較第一季實質上升0.4%。

​2024年第二季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2024年全年本地生產總值的修訂預測，將會在2024年8月16日公布。

 

其他報道

港第二季負資產宗數按季跌5.6%

富途宣布明起在港推虛幣交易服務

恒指收市升341點 港股升幅、成交創逾兩周最多 北水午後流入大增

匯控艾橋智：首要任務繼續投資以增加收入

内地人身險中介服務提供商手回集團再遞表港交所申上市

AlipayHK明起形象升級 推新版面及三大核心功能

匯控：兩招降減息對收入衝擊 明年續料ROTE達15%

大摩：標普500年底或近6000點

吉利擬發行30億熊貓債 補充子公司流動資金