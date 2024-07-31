政府統計處公布，本港第2季GDP按年增長3.3%，高過預期的增2.7%，及第一季的2.8%升幅，連續第6季錄得增長，而增幅亦是2023年12月當季後新高，該季增4.3%。按季比較，則增長0.4%，亦多過預期的增0.3%。出口、投資續升，私人消費開支轉為輕微下跌。
政府發言人表示，香港經濟在2024年第二季繼續錄得溫和增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2024年第二季按年增長3.3%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。
按主要開支組成部分分析，在外部貨物需求持續的支持下，整體貨物出口繼續錄得強勁增長。整體投資開支隨着整體經濟增長進一步上升。不過，受到旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，服務輸出的升幅放緩，私人消費開支轉為輕微下跌。
展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但由於各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續。經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。與此同時，地緣政治局勢緊張、貿易磨擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，可能會對經濟氣氛和活動添加不確定性。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、港府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。
按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2024年第二季與上年同期比較實質下跌1.6%，而第一季則上升1.2%。
按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2024年第二季與上年同期比較錄得2.0%的實質升幅，而第一季則下跌2.2%。
本地固定資本形成總額繼2024年第一季上升0.1%後，在第二季與上年同期比較實質上升6.0%。
同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得7.6%的實質升幅，而第一季的升幅為6.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2024年第二季實質上升3.4%，而第一季的升幅為3.3%。
服務輸出在2024年第二季與上年同期比較實質上升1.3%，升幅較第一季的9.4%放緩。服務輸入繼2024年第一季上升18.0%後，在第二季實質上升12.4%。
經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2024年第二季較第一季實質上升0.4%。
2024年第二季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2024年全年本地生產總值的修訂預測，將會在2024年8月16日公布。
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