領展（0823）公布，聶雅倫將於8月1日退任領展獨立非執行董事、董事會主席、財務及投資委員會與提名委員會主席和審核及風險管理委員會成員，歐敦勤將接任董事會主席兼財務及投資委員會與提名委員會主席，自2024年8月2日起生效；龔楊恩慈則獲委任為獨立非執行董事兼審核及風險管理委員會與薪酬委員會成員，同樣自年8月2日起生效。
聶雅倫已確認彼與董事會並無意見分歧，及就彼退任一事亦無任何須提呈領展基金單位持有人垂注之事宜。
歐敦勤，56歲，為Workspace Group PLC（於倫敦證券交易所上市）之獨立非執行董事兼董事會主席。彼亦為Workspace Group PLC之提名委員會主席，以及其薪酬及環境、社會及管治委員會成員。此外，歐敦勤亦為Sellar Property Group之主席兼其投資委員會主席。
歐敦勤於房地產投資及發展行業擁有超過30年經驗。曾出任Immobel Capital Partners之行政總裁，直至2023年止。彼於2012年至2020年期間為施羅德之房地產業務之環球主管，於2006年至2011年期間曾任Invista Real Estate Investment Management Holdings PLC之行政總裁。此前，彼為Insight Investment Management Limited之董事總經理及Gatehouse Investment Management Limited之共同創辦人。於1990年至2001年期間，彼於仲量聯行及領盛投資管理曾任多個職位。
聶雅倫表示，「我很榮幸能夠服務領展並擔任主席。在過去近十年，我們將集團發展成區域領導者，為領展未來進一步可持續增長奠定穩健的基礎，這些成就是有目共睹，我深感自豪。我深信未來在歐敦勤的領導下，集團將繼續蓬勃壯大，在領展3.0戰略的發展道路上邁向新篇章」。
歐敦勤表示，「我要感謝聶雅倫過去九年對領展不懈的付出和承擔，其任內卓越的領導值得表揚。我很榮幸有這個難得的機會見證領展下一階段的發展，期待與董事會其他成員和集團管理團隊繼續努力，履行我們的使命，為各持份者創造更美好的將來」。
領展行政總裁王國龍表示，「我們非常感謝聶雅倫在過去多年的領導及帶給我們的睿智，我十分享受與他共事的時光。領展全體仝人衷心祝願他退任後未來一切順利。我們的團隊持續增長，董事會和公司管理層也增添了精英，我熱切期待與新的領導團隊攜手開展集團下一階段增長新征程」。
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