聶雅倫已確認彼與董事會並無意見分歧，及就彼退任一事亦無任何須提呈領展基金單位持有人垂注之事宜。

歐敦勤，56歲，為Workspace Group PLC（於倫敦證券交易所上市）之獨立非執行董事兼董事會主席。彼亦為Workspace Group PLC之提名委員會主席，以及其薪酬及環境、社會及管治委員會成員。此外，歐敦勤亦為Sellar Property Group之主席兼其投資委員會主席。

歐敦勤於房地產投資及發展行業擁有超過30年經驗。曾出任Immobel Capital Partners之行政總裁，直至2023年止。彼於2012年至2020年期間為施羅德之房地產業務之環球主管，於2006年至2011年期間曾任Invista Real Estate Investment Management Holdings PLC之行政總裁。此前，彼為Insight Investment Management Limited之董事總經理及Gatehouse Investment Management Limited之共同創辦人。於1990年至2001年期間，彼於仲量聯行及領盛投資管理曾任多個職位。

聶雅倫表示，「我很榮幸能夠服務領展並擔任主席。在過去近十年，我們將集團發展成區域領導者，為領展未來進一步可持續增長奠定穩健的基礎，這些成就是有目共睹，我深感自豪。我深信未來在歐敦勤的領導下，集團將繼續蓬勃壯大，在領展3.0戰略的發展道路上邁向新篇章」。

歐敦勤表示，「我要感謝聶雅倫過去九年對領展不懈的付出和承擔，其任內卓越的領導值得表揚。我很榮幸有這個難得的機會見證領展下一階段的發展，期待與董事會其他成員和集團管理團隊繼續努力，履行我們的使命，為各持份者創造更美好的將來」。

領展行政總裁王國龍表示，「我們非常感謝聶雅倫在過去多年的領導及帶給我們的睿智，我十分享受與他共事的時光。領展全體仝人衷心祝願他退任後未來一切順利。我們的團隊持續增長，董事會和公司管理層也增添了精英，我熱切期待與新的領導團隊攜手開展集團下一階段增長新征程」。

其他報道

極兔速遞於沙特推出J&T SPEED服務

富衛集團與金邊皇家大學合作 推動柬埔寨理財教育

金管局：6月新申請住宅按揭按月減17.2%至6690宗

全日沽空金額減3% 騰訊沽空增92% 盈富流通單位2個月最多

中國恒大收到聯交所額外復牌指引

港府本財政年度首三個月錄得財赤1200億元

本港第2季GDP按年增3.3% 勝預期 消費開支轉微跌 出口、投資續升

港第二季負資產宗數按季跌5.6%

富途宣布明起在港推虛幣交易服務