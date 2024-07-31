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恒生截至今年中港CRE貸款額達1400億元 佔該行總貸款額約16%

恒生（0011）今公布中期業績，期內因本港商業房地產（CRE）客戶帶來資金流的壓力，不良貸款比率上升至 5.32%，較去年底升2.49個百分點。恒生銀行風險監控及合規總監謝家慧表示，截至今年6月底，恒生於有關香港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。

謝家慧績指，有關港CRE貸款組合有超過三分之二為有抵押品。至於其餘佔比的貸款涉及上市公司，其收入來源多元化，其信貸表現為十分好，當中九成屬投資級別。

謝家慧績提到，有關本港CRE的貸款價值比率（LTV）維持健康，當中屬於違約級別港CRE貸款的LTV均低過60%，至於屬於次級別種類的港CRE貸款其LTV則低過50%。她亦預期恒生今年全年預期信貸損失（ECL）會低於去年全年。

雖然恒生期內ECL提撥減少至15億元，主要因內地CRE風險敞口提撥減少，而有關預期信貸損失提撥，主要反映期間的若干企業客戶評級調低。被問到有關是否涉及港CRE調低及具體哪些客戶時。謝家慧回應指，目前恒生整體港CRE貸款，全部有作ECL提撥或者有抵押品作抵押。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，該行對本港長遠發展充滿信心，而地產業為本港經濟發展的重要支柱，多年以來面對過不同的經濟周期，並展現出韌性，恒生將繼續支持本港CRE行業發展。她續提到，由於有關港CRE貸款大部分均有抵押品，對恒生業務表現無實質影響。她展望，隨著利率回落及經濟持續復蘇，預期港CRE客戶的現金流壓力將有所減輕。

恒生於業績指出會考慮各項將剩餘資本回饋股東的方案，被問到末來回饋股東方案會是展開新一輪股份回購或加派股息、甚至特別息時，恒生銀行財務總監兼執行董事蘇雪冰回應指，上述方案均會考慮，將有適時公布有關消息。施穎茵補充，其著重點為恒生仍然維持長遠對股東的回饋，至於採用哪些方式將於未來評估去考慮及平衡。

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