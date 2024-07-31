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金地產業園項目獲合伙企業收購  金地商置料回款5億元   

金地商置（0535）公布，公司附屬公司上海金締威與深創投不動產、紅土創業、上海金締威、宏利及中化旗下的中宏人壽保險及中國太保（2601）旗下的南京太保鑫匯致遠成立合伙企業協議，由金地商置出資3億元人民幣（下同），持有20%，及由五名合伙企業伙伴出資12億元，持有80%權益。

該合伙企業將主要從事收購、控股及營運集團擬出售的金地產業園項目的全部股權。合伙企業的普通合伙人將為深創投不動產基金管理，而餘下合伙企業伙伴將為有限合伙人。 

金地商置持有金地產業園項目，現擬出售其持有的金地產業園項目的全部股權予該合伙企業。合伙企業將收購金地產業園項目，金地商置預計在已扣除入股合伙企業的3億元後，錄淨回款約5億元。

五名合伙企業伙伴出資12億元，持有80%權益，當中深創投不動產出資15萬元，佔0.01%﹔紅土創業出資3000萬元，佔2%﹔中宏人壽保險出資3.45億元，佔22.99%﹔南京太保鑫匯致遠峙出資8.25億元，佔55%。

 

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