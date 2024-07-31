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「信資通」機構諾華誠信 提供服務3個月退場

多家個人信貸資料服務機構模式「信資通」(即信貸資料庫)，於今年4月26日開始提供服務三個月後，有參與機構今表示退場。香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（行業公會）表示，今日接獲「信資通」其中一家個人信貸資料服務機構諾華誠信通知，表示該公司因自身情況決定於即日起結束營運，並退出  ｢信資通｣。

行業公會表示，諾華誠信的退出不會影響「信資通｣的運作，行業公會將依照既定的信貸資料服務機構退場程序，確保諾華誠信的退場工作妥善進行，包括監督該公司盡快銷毀其所有從參與「信資通」所下載的個人信貸資料。

行業公會指出，該會已委任獨立第三方密切監察相關工作，以保障消費者個人信貸資料的安全，並已就事件知會香港個人資料私隱專員公署。

香港銀行公會署理主席陳紹宗表示，對諾華誠信退出感到可惜，他表示設立信貸通的目的為避免「單點失誤」，而該會亦於今日與其餘兩家平安壹賬通徵信及環聯信貸溝通後，表示「應該不會」發生上述失誤的情况。他亦提到，目前未有與諾華誠信簽訂服務協議的銀行反映有大問題。

被問到是否先前允許三家的信貸資料服務機構，令有關競爭激烈時。陳紹宗回應指，相信公司有自身的商業決定，指出當初成立信資通時曾做過盡職審查，於有顧問建議之下才允許三家信貸資料服務機構，加入到信資通內，指出其行業應大概能支撐到三家機構生存，他強調其為細思熟慮後的決定。

至於被問到會否再邀請機構加入到信資通內，以補諾華誠信的空缺時。陳紹宗表示，該會將進行應有的程序，以決定是否再新增機構。另會盡快完成有關諾華誠信的退場工作，以銷毀其所有從參與信資通所下載的個人信貸資料。

 