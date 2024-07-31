英皇國際目前所持有8.51億股英皇娛樂酒店股份。據英皇娛樂酒店股份今日收市價每股0.36元計算，待分派股份的總市值約為3.065億元，相當於每股股份分派約0.083元，而待分派股份約佔已發行之英皇娛樂酒店股份總數的71.63%。

英皇國際指，分派將有助於公司優化其業務範圍，從而專注發展其核心業務，包括物業發展及物業投資。透過分派，公司與英皇娛樂酒店可優化資源分配，並精簡各自管理團隊的決策流程及策略規劃，從而使各自的股東受益。

分派亦將為股東提供直接參與英皇娛樂酒店增長及前景的機會和靈活性，讓彼等可自行決定於英皇娛樂酒店的投資規模，並相信分派是回饋公司公眾股東的一種方式。

此外，分派將增加英皇娛樂酒店股份的公眾持股量，從而改善股份的流通性。鑒於上述考慮因素，董事會認為分派符合公司及其股東的最佳利益。

而分派產生的實際財務影響將取決於分派交割當日英皇娛樂酒店股份的市價及英皇娛樂酒店集團的資產淨值，因此，分派對英皇國際實際財務影響可能須待分派完成後方可確定。

有關碎股，英皇國際已自費委聘英皇證券會盡力按基準，為有權獲分派且有意購入待分派股份碎股以湊足一手完整買賣單位或出售其待分派股份碎股的合資格股東提供買賣待分派股份碎股的對盤服務。