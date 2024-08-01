在聯儲局公布維持利率不變的決定後，主席鮑威爾在記者會上表示，減息最早可能在9月來臨。鮑威爾稱，「問題在於數據的整體性、前景變化以及風險平衡是否與對通脹信心上升和勞動力市場保持穩固相一致，如果答案是肯定的，那麼我們最早可能會在9月下調利率」。

政策聲明稱，近期指標顯示，經濟活動繼續穩步擴張。就業增長放緩，失業率上升但維持在低位。通脹過去一年已放緩但仍然有點高企。近幾個月來，在實現委員會2%的通脹目標方面取得了一些進一步的進展。

聲明稱，委員會力求實現充分就業和通脹率在較長期內達到2%。委員會認為，實現其就業和通脹目標所面臨的風險繼續趨向更佳的平衡。經濟前景存在不確定性，委員會關注其雙重使命所面臨的雙向風險。

聲明稱，為支持其目標，委員會決定維持利率在5.25%至5.5%。在考慮對聯邦基金利率的目標區間進行任何調整時，委員會都將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會預計，在對通脹率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間。此外，委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於讓通脹回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況指標、通脹壓力和通脹預期以及金融和國際動態的數據。

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