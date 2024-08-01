鮑威爾稱，「問題在於數據的整體性、前景變化以及風險平衡是否與對通脹信心上升和勞動力市場保持穩固相一致，如果答案是肯定的，那麼我們最早可能會在9月下調利率」。

鮑威爾言論與利率聲明呼應，今次利率聲明措辭與以往略有不同，由以往只提到關注通脹風險，轉為關注雙重使命的雙向風險，市場認為暗示減息正在愈來愈近。

2年期美國國債息走低，標普500指數反彈，美元繼續下挫。 利率期貨價格反映市場預期9月存在超大幅減息的可能。

不過在被問及有沒有可能減息50基點時，鮑威爾說，目前沒有考慮此事。

鮑威爾說，他可以想像今年餘下時間裡減息零次到多次的各種情境，具體取決於經濟的發展方式。

鮑威爾表示，「本次會議上我們對於在什麼情况下採取行動進行了真正的，來回反覆的討論。絕大多數都支持按兵不動」。

在過去兩年著重強調抗通脹後，現在官員們愈來愈關注聯儲局在實現充分就業方面的使命。他們現在認為實現這兩個目標的風險變得更加平衡。

鮑威爾在新聞發布會上強調了這一主題，他認為隨著勞動力市場降溫，通脹意外上升的風險已經下降，而就業市場的下行風險「切實存在」。

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