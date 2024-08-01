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美債息回落至半年低 標指、納指創半年最大升幅 道指升99點

美債息回落，2年、10年債息見半年新低，債息倒掛擴闊，金龍指數，美股上升，標指、納指創半年最大升幅。聯儲局「最快」9月減息，但未考慮減息50基點，美股大漲。ADP數據顯示，美國企業7月新增員工數量創1月以來最低，再添勞動力需求疲軟跡象。此外，二季度就業成本指數增幅低於預期，支持通脹降溫趨勢。美國考慮對中國獲取AI記憶晶片施加新限制。

個股方面，Meta季度收入超預期，人工智能助力廣告業務增長。高通季度收入展望強勁，顯示手機需求正在復蘇。Arm維持全年銷售展望不變，收市後時段股價重挫逾10%。受分析師的樂觀預期提振，英偉達大漲13%，收市後時段再升逾3%，市值再增加3,290億美元，刷新了該公司過去幾個月屢次創下的單日紀錄。

道瓊斯工業平均指數收漲99點，升幅0.25%，報40842點。標普500指數收漲85點，升幅1.58%，報5522點。納斯達克綜合指數收漲451點，或2.64%，報17599點。

亞馬遜升2.9%，報186.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而微軟跌1.08%，報418.35元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.08元，升1.49%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報171.54元，升0.73%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.98元，升2.9%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報474.83元，升2.51%，英偉達(美：NVDA)收市報117.02元，升12.81%，微軟(美：MSFT)收市報418.35元，跌1.08%，Tesla (美：TSLA)收市報232.07元，升4.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.8%，報518點。德國DAX指數收漲0.53%，報18508點；法國CAC 40指數漲0.76%，報7531點；英國富時100指數收漲1.14%，報8367點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.79%，報5649點。

美國2年期債息曾跌最多2.41%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.59%。低見4.2534厘，是2月2日4.1942厘後最低。收市報4.2575厘，是2月1日後收市新低，當日報4.2024厘。現報4.2575厘，跌2.32%。連跌2日，累計跌0.1422厘，對上一次連跌2日是7月24日。

美國10年期債息曾跌最多2.65%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見4.0296厘，是2月2日3.8648厘後最低。收市報4.0296厘，是2月2日後收市新低，當日報4.0199厘。現報4.0296厘，跌2.65%。連跌5日，累計跌0.2542厘，對上一次連跌5日是6月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至27.14基點，是7月23日28.562基點後最闊。收市報22.992基點，是7月23日後收市最闊，當日報24.29基點。現報22.992基點，跌3.97%。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至125.963基點，是3月25日127.033基點後最闊。收市報125.963基點，是3月11日後收市最闊，當日報130.97基點。現報125.963基點，跌8.99%。連跌續5日擴闊，累計跌22.698點，對上一次連續5日是6月5日。

金龍指數曾升最多2.87%，是7月22日後最大升幅，當日升幅為3.17%。高見5766.66點，是7月24日5770.94點後最高。收市報5649.45點，是7月29日後收市新高，當日報5690.91點。收報5649.45點，升0.78%。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月25日。

道指曾升最多1.12%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見41198.63點，是7月18日41376點後最高。收市報40842.79點，是7月17日後收市新高，當日報41198.08點。收報40842.79點，升0.24%。連升2日，累計升302.86點，對上一次連升2日是7月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月26日。

標指曾升最多2.12%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.26%。高見5551.51點，是7月23日5585.34點後最高。收市報5522.3點，是7月23日後收市新高，當日報5555.74點。

納指曾升最多3.19%，是2023年2月2日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見17693.98點，是7月24日17747.06點後最高。收市報17599.4點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。

 

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