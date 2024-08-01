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港股ADR跌43點 夜期高水32點 日股跌逾2% 理文造紙、理文化工等業績

美股上升，港股ADR跌43點或0.25%，報17301點，夜期升28點或0.16%，報17377點，夜期高水32點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.12%，折合報359.77元；阿里巴巴（9988）升1.08%，折合報77元；美團（3690）升1.28%，折合報108.05元；匯控（0005）升3.72%，折合報70.54元；建行（0939）升0.64%，折合報5.44元。

道期現升0.18%；標期現升0.6%；納期現升0.95%。日本東證指數現跌2.4%；韓國KOSPI指數現升0.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.38%。

VIX指數隔晚跌7.51%或1.33點，報16.36點。

紐油現升0.88%或0.68美元，報78.6美元；布油現升0.8%或0.64美元，報81.49美元；金價現跌0.01%或0.29美元，報2447.31美元；LME 銅期貨隔晚升2.81%或253美元，報9225美元。比特幣現升0.3%或197.04美元，報64757美元；美國10年期債息現升0.85%或0.0346厘，報4.0642厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，海港企業（0051）、理文化工（0746）、理文造紙（2314）、檳傑科達（1665）

英皇國際（0163）二供一供股集資4.6億。

英皇國際分派英皇娛樂酒店（0296）持股給股東。

名仕快相（8483）盈警，稅後利潤減95%。

國泰（0293）：已向港府全額償還195億元投資。

金地產業園項目獲合伙企業收購，金地商置（0535）料回款5億元。

信義能源（3868）上半年純利跌30.4%，中期息少派32.4%至2.3仙。

恒生（0011）截至今年中港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。

鄭家純再增持周大福（1929）

領展（0823）：主席聶雅倫卸任，歐敦勤接任。

極兔速遞（1519）於沙特推出J&T SPEED服務。

 

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