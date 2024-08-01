恒指今早低開16點或0.1%，報17327點，大市成交金額25億元；國指今早低開5點或0.1%，報6101點。恒生科技指數開市報3503點，跌0.38%。上升股份比例為6.67%，下跌為3.63%，無升跌為89.68%。
藍籌27隻升，25隻下跌，30隻無升跌。宏橋（1378）升1.75%，報9.91元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌2.56%，報93.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，12隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報21元，升1.45%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報10.5元，跌3.31%。
恒指升穿10天線(17277.39點)。科指升穿10天線(3494.95點)。
金融股方面，匯控（0005）開市報70元，升0.07%。恒生（0011）開市報93.4元，跌2.56%。中銀香港（2388）開市報22.7元，跌0.22%。友邦（1299）開市報52.2元，跌0.57%。
本地地產股方面，新世界發展（0017）開市報7.26元，跌0.41%。新鴻基地產（0016）開市報68元，升0.22%。長實集團（1113）開市報29.9元，無升跌。恒地（0012）無成交，報21.95元。信和置業（0083）開市報8.09元，升0.12%。華置（0127）無成交，報1.27元。嘉華國際（0173）無成交，報1.75元。
收租股方面，太古（0019）開市報67.65元，升0.45%。鷹君（0041）無成交，報10.64元。希慎（0014）無成交，報10.7元。太古地產（1972）開市報12.26元，跌0.81%。九龍倉置業（1997）開市報19.22元，無升跌。九龍倉集團（0004）無成交，報21.45元。領展（0823）開市報33元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，海港企業（0051）無成交，報5.26元。理文化工（0746）無成交，報3.76元。理文造紙（2314）無成交，報2.42元。檳傑科達（1665）無成交，報0.64元。
英皇國際（0163）二供一供股集資4.6億。開市報0.32元，跌11.11%。
英皇國際分派英皇娛樂酒店（0296）持股給股東。見52周低0.34元，開市報0.34元，跌5.56%。
名仕快相（8483）盈警，稅後利潤減95%。無成交，報0.08元。
國泰（0293）：已向港府全額償還195億元投資。開市報8.17元，升0.12%。
金地產業園項目獲合伙企業收購，金地商置（0535）料回款5億元。無成交，報0.212元。
信義能源（3868）上半年純利跌30.4%，中期息少派32.4%至2.3仙。無成交，報0.89元。
恒生（0011）截至今年中港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。開市報93.4元，跌2.56%。
鄭家純再增持周大福（1929）。開市報7.1元，無升跌。
領展（0823）：主席聶雅倫卸任，歐敦勤接任。開市報33元，無升跌。
極兔速遞（1519）於沙特推出J&T SPEED服務。無成交，報6.15元。
破頂股包括，心動公司（2400）創52周高，見23.05元，開市報23.05元，升0.44%。
創52周低包括，英皇娛樂酒店（0296）低見0.34元，開市報0.34元，跌5.56%。
異動股
上升異動股，包括，亨鑫科技（1085）開市報1.15元，升15%；致浩達控股（1707）開市報0.095元，升11.76%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報5.07元，升11.67%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.248元，升10.71%；國華（0370）開市報0.115元，升10.58%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報1.31元，升9.17%；浙江聯合投資（8366）開市報0.015元，升7.14%；鴻騰（6088）開市報2.88元，升7.06%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.105元，升6.06%；三星環球半導體（3132）開市報24.64元，升4.32%。
下跌異動股，包括，天彩控股（3882）開市報0.51元，跌15%；英皇國際（0163）開市報0.32元，跌11.11%；業聚醫療（6929）開市報3元，跌10.45%；時代中國（1233）開市報0.21元，跌8.7%；京基金融國際（1468）開市報0.078元，跌7.14%；新東方（9901）開市報50.95元，跌6.94%；滔搏（6110）見52周低3.28元，開市報3.28元，跌6.02%；英皇娛樂酒店（0296）見52周低0.34元，開市報0.34元，跌5.56%。
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