恒指今早低開16點或0.1%，報17327點，大市成交金額25億元；國指今早低開5點或0.1%，報6101點。恒生科技指數開市報3503點，跌0.38%。上升股份比例為6.67%，下跌為3.63%，無升跌為89.68%。