第二季啤酒銷量變動跌7.3%，每百升收入持平，收入按年跌

7.8%，至17.6億美元，少過預期的18.5億美元。調整後息稅折舊及攤銷前利潤按年跌11%，跌至5.28億美元，同樣低過預期的5.771億美元。經調整EBITDA利潤率30.1%，低過去年同期的30.2%。

上半年，總銷量減少6.2%，而收入減少4.3%，主因為中國營收下降。中國及印度的持續高端化推動，每百升收入增長

2.0%。收入跌4.3%，降至34.0億美元，低過預期的35.4億美元；總銷量（百公升）4,657萬，按年跌5.8%，遜預期的4,745萬。

中國市場表現方面，公司指，受行業表現放緩、對應2023年第二季度渠道重新開放的高基數及業務範圍的重要區域受到惡劣天氣的影響，銷量減少10.3%。淨收入下降15.2%及每百升收入下降5.4%，原因是廣東省及福建省的強降雨所致，而大部分高端業務的區域範圍集中於此。韓國和印度的增長抵消中國表現的負面影響。

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