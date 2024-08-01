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財新中國7月製造業PMI 去年10月後再跌穿50 遠遜預期 內需疲軟 出口新單增長放緩

財新傳媒與S&P Global公布，7月中國製造業採購經理指數(PMI)，從6月的51.8下跌至49.8，高過去年同期的49.2，但遠低過市場預期的51.5，同時亦是2023年10月後，9個月來再次跌穿50。而49.8亦是2023年10月後新低，當月報49.5。

報告指，內需疲軟，景氣水準明顯回落，需求面表現較為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月錄得增長，但增長放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月，製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，價格水平承壓，製造業企業樂觀情緒略有回升。國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最突出的問題。穩健增長、促進就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力與內生動力，當是近期政策工作重點。

報告稱，7月中國製造業景氣度明顯下降，仍呈現供給好於需求的格局。內需疲軟，採購量指數降至榮枯線下，原物料庫存指數隨之降低。

7月1日公布的2024年7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.8，較6月下降2個百分點，2023年11月以來首次低於榮枯線，景氣水準明顯回落。

國家統計局先前一日公布的7月製造業PMI錄得49.4，比上月略降0.1個百分點，連續三個月低於榮枯線。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業仍呈現供給好於需求的格局。生產指數連續九個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求面表現較為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資類別和中間類別的新訂單量下降，消費品類維持增長。根據調查企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月錄得增長，但增長放緩。

製造業就業穩定，7月就業指數連續11個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線。消費品製造商用工規模增長，投資品類及中間品類用工量略為下降。調查顯示，有企業為因應後續工作量而增加用工，但也有企業因為新接業務量減少而壓縮用工，兩者幾乎相抵。

因生產資料短缺，部分訂單的完成進度被拖延，積壓工作指數連續第五個月高於榮枯線；不過因為新訂單減少，積壓工作指數增速邊際下降，為近四個月來最低。產量增加疊加出境貨運延誤，導致庫存上升，產成品庫存指數在擴張區間上升。

新訂單減少，導致採購量指數2023年10月以來首次位於榮枯線下，企業不願意增加生產資料庫存，原材料庫存指數今年以來首次位於榮枯線下。

原物料價格上漲持續推動製造業企業生產成本上升，原物料購進物價指數在擴張區間小幅回落；出廠物價指數在6月短暫高於榮枯線後，7月重回收縮區間。調查顯示，鑑於競爭加劇，為了推動銷售，製造商下調銷售價格，降價主要集中在投資類別。

製造業企業家樂觀情緒略有回升。7月生產經營預期指數從6月的低點回升，但仍低於長期平均值。雖然新訂單量減少導致新接業務總量下降，但企業仍相信業務拓展和新產品問世，將強烈促進銷售的改善。

 