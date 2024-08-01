黃傑龍在帖文舉例指：「正如你都可以問薑粉『不如個電車廣告做埋俾譚詠麟』、又或者任何人都可以問『點解你買演唱會淨係買五月天唔買張學友』、『係咪即係唔支持香港樂壇？』 你可以問，但係真係好無聊，我點答你啫，我只係一個fans，喺嗰一剎那開心又興奮，我鍾意睇周杰倫咪買摘花送俾佢囉，個個人選擇表達嘅方式唔同，咁我做飲食嘅、開牛角嘅，我最直接嘅情感表達就係請你食牛角，（同埋喺牛角請大家飲啤酒一齊慶祝）。」

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他又重申，向張家朗送禮背後沒有太多盤算。「三年來連半張相都冇要求同偶像影，沒有任何要求哪怕只係要求佢出個post得唔得都冇。 唯一就係有少少擔心你送摘花佢喺你面前就掉咪好冇癮？所以都淨係夠膽嘗試送俾三年前已經成功送過嗰一位。」

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