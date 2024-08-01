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巴黎奧運︱黃傑龍：向張家朗送禮是最直接的情感表達方式 背後無太多盤算

叙福樓（1978）主席黃傑龍再向成功衛冕金牌的「劍神」張家朗送贈10萬元金會籍，惟做法惹來網民爭議。黃傑龍今日再度在社交平台發文解釋，自己只是一個觀眾及Fans，港隊勝出時會感到開心及興奮，由於從事飲食業，向張家朗送禮是作為Fans最直接的情感表達的方式，重申背後沒有太多盤算。

黃傑龍在帖文舉例指：「正如你都可以問薑粉『不如個電車廣告做埋俾譚詠麟』、又或者任何人都可以問『點解你買演唱會淨係買五月天唔買張學友』、『係咪即係唔支持香港樂壇？』 你可以問，但係真係好無聊，我點答你啫，我只係一個fans，喺嗰一剎那開心又興奮，我鍾意睇周杰倫咪買摘花送俾佢囉，個個人選擇表達嘅方式唔同，咁我做飲食嘅、開牛角嘅，我最直接嘅情感表達就係請你食牛角，（同埋喺牛角請大家飲啤酒一齊慶祝）。」

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他又重申，向張家朗送禮背後沒有太多盤算。「三年來連半張相都冇要求同偶像影，沒有任何要求哪怕只係要求佢出個post得唔得都冇。 唯一就係有少少擔心你送摘花佢喺你面前就掉咪好冇癮？所以都淨係夠膽嘗試送俾三年前已經成功送過嗰一位。」

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