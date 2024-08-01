港元現報7.8124元升值1點子，曾貶值最多13點子，報7.8138元，亦曾升值最多3點子，報7.8122元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌90.07點子至4.25238%，是6月21日後最低；1星期HIBOR跌9.76點子至4.41804%，是7月4日後最低；2星期HIBOR跌8.51點子至4.4306%，是7月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.27點子至4.54095%，是4月26日後最低；6個月期HIBOR跌4.24點子至4.6%，是2023年5月17日後最低；12個月期HIBOR跌6.94點子至4.67536%，是2023年5月18日後最低。

美元指數現報104.012貶值0.084點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45681%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.916%，連續2日擴闊，利差是2024年7月05日後最闊，當日差距為-0.9298%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年7月22日，當日利差報-0.8305%。

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