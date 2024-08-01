信義玻璃（0868）管理層在中期業績電話會議表示，公司在印尼的工廠於明年上半年投產，亦在籌建製造浮法玻璃的雲南工業園，不過具體投產時間未披露。至於全年資本開支預計為36億元，將用於手頭項目，並且未來派息比率維持在45%至50%之間。
管理層指，公司三大產品全年有效產能預測方面，浮法玻璃料增長4%、建築玻璃料跌5%、汽車玻璃料跌6.7%。而公司下半年目標減少貸款利息支出，亦相信成本會有繼續優化的空間。
此外，管理層指，公司對浮法玻璃前景感到正面，料內房支持政策將令下游需求改善。
截至今年6月底止，信義玻璃6個月盈利為27.3億元，按年上升27.1%，每股盈利64.6仙，派中期息31仙。期內收益118.07億元，按年減少6.45%。
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