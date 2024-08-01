管理層指，公司三大產品全年有效產能預測方面，浮法玻璃料增長4%、建築玻璃料跌5%、汽車玻璃料跌6.7%。而公司下半年目標減少貸款利息支出，亦相信成本會有繼續優化的空間。

此外，管理層指，公司對浮法玻璃前景感到正面，料內房支持政策將令下游需求改善。

截至今年6月底止，信義玻璃6個月盈利為27.3億元，按年上升27.1%，每股盈利64.6仙，派中期息31仙。期內收益118.07億元，按年減少6.45%。

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