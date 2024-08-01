美國最快9月減息，日圓大升推低日股，離岸、在岸人民幣見7月25日後最強，但股市則受到今早財新PMI遠遜預期所拖累，A股、港股均下跌，台股、韓股、美期上升。北水流入近一周最多。
恒指今早低開16點，高位升64點，低位跌96點，高低波幅161點。上升股份比例為15.76%，下跌為31.25%，無升跌為52.98%。
恒指半日跌33點或0.19%，報17311點，大市成交金額532億元；國指跌22點或0.37%，報6084點。恒生科技指數收報3471點，跌1.28%。
藍籌股成交金額209.77億元，佔大市成交39.43%；科指成份股成交金額95.45億元，佔大市成交17.94%；國指成份股成交金額160.18億元，佔大市成交30.1%。
24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.02%，至86.16億元，佔大市成交16.19%。牛熊證成交金額31.51億元，減少12.4%；窩輪成交金額54.64億元，減少8.58%。
藍籌25隻升，57隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升4.92%，收報52.25元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.87%，收報11.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報17.14元，升0.82%；跌幅最大的是京東（9618）收報99.05元，跌4.76%。
恒指重上10天線(17275.76點)，曾升穿250天線(17408.5點)。科指曾升穿10天線(3491.77點)。
北水南下合計淨流入33.81億元，較上日增加47.58%，淨流入金額是7月26日87.73億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入56.72億元。
小米（1810）SU7交付量7月破萬輛 預計11月提前完成交付目標。收報16.64元，跌1.19%。
美國據報最快8月限制中國獲得AI晶片及相關生產設備。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報17.14元，升0.82%。華虹半導體（1347）收報20.5元，跌0.97%。ASMPT（0522）收報81元，跌0.61%。晶門半導體（2878）收報0.28元，跌1.75%。
優必選（9880）折讓約16%配股 籌1.2億 曾跌5%。收報105元，跌4.28%。
美高梅中國（9880）第二季EBITDAR升40% 創新高。收報105元，跌4.28%。
百威亞太第二季少賺8.6% 遜預期 內地銷量跌10%
美維持息口不變，息口敏感股個別發展，金、科技股較佳，地產、金融各有升跌。
金融股方面，匯控（0005）收報69.5元，跌0.64%。恒生（0011）收報92.7元，跌3.29%。中銀香港（2388）收報22.5元，跌1.1%。友邦（1299）收報52.95元，升0.86%。
本地地產股方面，新世界發展（0017）收報7.35元，升0.82%。新鴻基地產（0016）收報68.2元，升0.52%。長實集團（1113）收報30.15元，升0.84%。恒地（0012）收報21.9元，跌0.23%。信和置業（0083）收報8.06元，跌0.25%。華置（0127）收報1.26元，跌0.79%。嘉華國際（0173）收報1.74元，跌0.57%。
收租股方面，太古（0019）收報67.3元，跌0.07%。鷹君（0041）收報10.6元，跌0.38%。希慎（0014）收報10.58元，跌1.12%。太古地產（1972）收報12.24元，跌0.97%。九龍倉置業（1997）收報19.46元，升1.25%。九龍倉集團（0004）收報21元，跌2.1%。領展（0823）收報33.45元，升1.36%。
黃金股方面，中國黃金國際（2099）收報43元，升0.94%。靈寶黃金（3330）收報3.54元，升2.91%。紫金礦業（2899）收報15.84元，跌0.13%。招金礦業（1818）收報14.08元，升0.72%。價值黃金（3081）收報58.02元，升0.83%。SPDR金ETF（2840）收報1764.5元，升1%。山東黃金（1787）收報16.5元，升1.85%。
科技股方面，騰訊（0700）收報364.2元，升0.55%。阿里巴巴（9988）收報77.65元，升0.45%。美團（3690）收報109.6元，升0.27%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，海港企業（0051）收報5.26元，無升跌。理文化工（0746）收報3.75元，跌0.27%。理文造紙（2314）收報2.41元，跌0.41%。檳傑科達（1665）收報0.64元，無升跌。
英皇國際（0163）二供一供股集資4.6億。見52周低0.295元，收報0.295元，跌18.06%。
英皇國際分派英皇娛樂酒店（0296）持股給股東。見52周低0.335元，收報0.34元，跌5.56%。
名仕快相（8483）盈警，稅後利潤減95%。收報0.08元，無升跌。
國泰（0293）：已向港府全額償還195億元投資。收報8.25元，升1.1%。
金地產業園項目獲合伙企業收購，金地商置（0535）料回款5億元。收報0.212元，無升跌。
信義能源（3868）上半年純利跌30.4%，中期息少派32.4%至2.3仙。平上市低位0.88元，收報0.89元，無升跌。
恒生（0011）截至今年中港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。收報92.7元，跌3.29%。
鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.8元，收報6.84元，跌3.66%。
領展（0823）：主席聶雅倫卸任，歐敦勤接任。收報33.45元，升1.36%。
極兔速遞（1519）於沙特推出J&T SPEED服務。收報6.2元，升0.81%。
破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見1.95元，收報1.95元，升2.63%；香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見9.7元，收報9.68元，升2.33%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見136.15元，收報136.15元，升0.85%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.9元，收報1063.75元，升0%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.53元，收報0.5元，跌1.96%；長江基建集團（1038）創52周高，見53.85元，收報53.85元，升3.26%；好孩子國際（1086）創52周高，見0.72元，收報0.68元，升6.25%；勇利投資（1145）創52周高，見0.091元，收報0.091元，升7.06%；國泰君安國際（1788）創52周高，見0.77元，收報0.64元，跌4.48%；訓修實業（1962）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升9.68%；卡賓（2030）創52周高，見1.59元，收報1.58元，升5.33%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見52.35元，收報52.25元，升4.92%；長建（1038）創52周高，見53.85元，收報53.85元，升3.26%；中電（0002）創52周高，見68.85元，收報68.7元，升2.46%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.038元，收報0.04元，無升跌；卡姆丹克（0712）低見0.076元，收報0.092元，升8.24%；宏華集團（0196）低見0.075元，收報0.076元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.095元，收報0.101元，跌0.98%；光啟科學（0439）低見0.42元，收報0.42元，跌8.7%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.076元，收報0.092元，升8.24%；木薯資源（0841）低見0.064元，收報0.073元，跌14.12%；安莉芳控股（1388）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；安領國際（1410）低見0.245元，收報0.245元，跌2%；進昇集團控股（1581）低見0.093元，收報0.093元，跌8.82%。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，新濠國際發展（0200）低見4.51元，收報4.53元，跌1.31%；銀河娛樂（0027）低見32.4元，收報32.4元，跌1.37%；周大福（1929）低見6.8元，收報6.84元，跌3.66%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.155元，收報0.157元，無升跌；星島（1105）低見0.24元，收報0.241元，跌1.63%；叙福樓（1978）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；銀娛（0027）低見32.4元，收報32.4元，跌1.37%；李寧（2331）低見13.6元，收報13.76元，跌5.75%；香港中旅（0308）低見1.09元，收報1.1元，無升跌；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.011元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，梅斯健康（2415）收報2.38元，升41.67%；亞洲電視控股（0707）收報0.2元，升24.22%；中國華星（0485）收報0.124元，升24%；文業集團（1802）收報0.044元，升22.22%；高維科技（2086）收報0.69元，升21.05%；恒投證券（1476）收報1.94元，升19.75%；天保能源（1671）收報0.48元，升17.07%；北京北辰實業股份（0588）收報0.72元，升14.29%；正道集團（1188）收報0.017元，升13.33%。
下跌異動股，包括，交大慧谷（8205）見52周低0.101元，收報0.101元，跌55.7%；科笛－Ｂ（2487）收報7.48元，跌27.38%；新利軟件（8076）收報0.011元，跌21.43%；華星控股（8237）見52周低0.015元，收報0.015元，跌21.05%；中國上城（2330）收報0.111元，跌18.98%；弘業期貨（3678）收報1.54元，跌18.09%；英皇國際（0163）見52周低0.295元，收報0.295元，跌18.06%；懶豬科技（8379）收報0.105元，跌16%；綠心集團（0094）收報0.059元，跌15.71%；偉志控股（1305）見52周低0.68元，收報0.68元，跌15%；首都信息（1075）見52周低2.03元，收報2.03元，跌14.71%。
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