虛擬銀行ZA Bank宣布，推出全港首創的行路賺息計劃「步步生息」，首次開啟高息錢罌的用戶完成相關挑戰，可賺高達8%活期年利率。在8月31日或之前，不論現有用戶或新用戶完成高息錢罌指定挑戰及限時挑戰，8月內即享合共高達6厘活期利息，其後15日可享額外2% 獎賞年利率。以存款額上限50萬元為例，高息錢罌新用戶單月可速賺約2800元利息。
限時挑戰由即日起至8月12日，用戶經ZA Bank App前往「步步生息」活動頁面登記參加活動，並於8月18日或之前完成「入門挑戰」和「進階挑戰」指定的每日目標步數，可額外享高達1% 活期年利率。
此外，適逢巴黎奧運，ZA Bank早前乘勢推出「ZA Oh 運會」活動，用戶亦可參與「競步賽」遊戲，將真實步數轉換成活動步數，每日上限為2萬步，連同「ZA Oh 運會」其他活動所累積的總活動步數，用戶有機會贏取巴黎雙人來回機票、Apple Watch Ultra 2、Samsonite 手提行李箱及其他精彩獎賞。
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