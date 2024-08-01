該行指倘綜合戶口的「全面理財總值」達100 萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。

另外，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇就對聯儲局議息決定表示，近月美國數據顯示當地通脹仍然處於下行趨勢，經濟增速略低於去年，勞工市場亦稍為轉弱。該行認為若未來數據反映這些狀况不變，聯儲局或於9月份減息25個基點，繼而於11月或12月份再考慮減息。香港方面，聯儲局可望放寬貨幣政策，將為本港經濟復蘇帶來進一步支持。不過，由於今年聯儲局累計減息幅度可能有限，下半年港元利率或仍然處於偏高水平，但隨着減息次數增加，明年港元利率可望進一步回落。

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