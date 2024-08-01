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機票優惠| 大灣區航空再推亞洲來回機票大抽獎 包20KG寄艙行李

繼早前「2 周年 MegaSale」限量優惠活動，大灣區航空今日再推出機票大抽獎，送6大熱門亞洲航綫機票。由即日起至8月16日，在GBA 官網、GBA 手機應用程式或西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心購買一張單程或來回機票，即有機會贏取來回機票，名額132個，售完即止。

顧客在購買機票後會得到 13 位數字的機票號碼，憑該機票號碼於推廣網站進行登記，輸入全名、電話號碼、電郵以及機票號碼，並上傳已追蹤大灣區航空的Facebook及 Instagram截圖，即可參與抽獎。

每1個機票號碼可享1次抽獎機會，得獎者將於14 個工作天內收到電郵通知，內含1個專屬優惠碼，憑該優惠碼可兌換免費機票。

來回機票航綫包括東京、大阪、首爾、曼谷、台北、馬尼拉6個城市，價值高達11,160元，包括一件7KG手提行李及20KG寄艙行李。要留意的是，優惠不適用於10月11日至12日、12月19 日至31日、以及2025年1月24日至2月2日。

 

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