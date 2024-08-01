顧客在購買機票後會得到 13 位數字的機票號碼，憑該機票號碼於推廣網站進行登記，輸入全名、電話號碼、電郵以及機票號碼，並上傳已追蹤大灣區航空的Facebook及 Instagram截圖，即可參與抽獎。

每1個機票號碼可享1次抽獎機會，得獎者將於14 個工作天內收到電郵通知，內含1個專屬優惠碼，憑該優惠碼可兌換免費機票。

來回機票航綫包括東京、大阪、首爾、曼谷、台北、馬尼拉6個城市，價值高達11,160元，包括一件7KG手提行李及20KG寄艙行李。要留意的是，優惠不適用於10月11日至12日、12月19 日至31日、以及2025年1月24日至2月2日。

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