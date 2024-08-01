措施自七月一日起於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸實施以來受內地居民旅客歡迎。政府相信措施有助為內地居民旅客的訪港旅程帶來更豐富的購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激本港零售市道。

政府已在不同口岸擺放宣傳品，並透過內地流動電話通訊商發放短訊予入境內地旅客，宣傳措施的實施安排。另外，旅發局亦在七月十一日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，向訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、美食及消費折扣優惠。

截至六月底，旅發局共錄得約2100萬人次旅客訪港，按年增加約六成。同期內地訪港旅客人次近1600萬，按年增加約六成，非內地旅客人次則約500萬，按年增長超過八成。

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