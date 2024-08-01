美銀提到，恒生今年上半年5.32%的NPL率為歷史高位，而期內普通股權一級資本比率（CET1）為16.6%，較去年底跌1.6個百分點。該行亦同時將恒生今明兩年的盈利預測下調12%至16%，因美聯儲減息影響其盈利表現及料恒生撥備將進一步增加。

美銀亦提到，期內恒生不良貸款總額為460億元，較去年底升86%或213億元。當中內地CRE不良貸款額減6億元或4%，減至138億元，有關不貸貸款率為49.9%。而港CRE不良貸款額為124億元，較去年底升11.5倍。美銀指出，雖然認為恒生於港CRE貸款的不良貸款率反映該行的審慎分類，但美銀仍憂慮若本港經濟進一步變差，以及美國減息預期減慢，會令恒生貸款成本上升。

美銀提到，恒生今年上半年港CRE的不良貸款撥備率為9.2%，而內地CRE不良貸款撥備率為56.9%。

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