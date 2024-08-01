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美銀證券下調恒生目標價及評級 憂港發展商貸款風險上升

恒生銀行（0011）昨公布中期業績，該行截至今年上半年不良貸款率5.32%，較去年底升2.49個百分點。美銀證券發報告指，恒生本港商業房地產（CRE）貸款風險及較低不良貸款（NPL）覆蓋率，或會影響恒生未來股票回購計劃的可持續性，將恒生評級由「買入」下調至「跑輸大市」，亦將目標價由103.5元下調至91.6元。

美銀提到，恒生今年上半年5.32%的NPL率為歷史高位，而期內普通股權一級資本比率（CET1）為16.6%，較去年底跌1.6個百分點。該行亦同時將恒生今明兩年的盈利預測下調12%至16%，因美聯儲減息影響其盈利表現及料恒生撥備將進一步增加。

美銀亦提到，期內恒生不良貸款總額為460億元，較去年底升86%或213億元。當中內地CRE不良貸款額減6億元或4%，減至138億元，有關不貸貸款率為49.9%。而港CRE不良貸款額為124億元，較去年底升11.5倍。美銀指出，雖然認為恒生於港CRE貸款的不良貸款率反映該行的審慎分類，但美銀仍憂慮若本港經濟進一步變差，以及美國減息預期減慢，會令恒生貸款成本上升。

美銀提到，恒生今年上半年港CRE的不良貸款撥備率為9.2%，而內地CRE不良貸款撥備率為56.9%。

 

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