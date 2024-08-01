重磅消息、業績陸續公布，仍等待英央行議息，恒指於10天及250天線間上落，波幅收窄至只有161點，是兩周最少，成交亦收窄並不足1000億元，相反，北水流入增2.5倍，使北水流入佔大市比例升至8.9%，是3月22日後新高，當日為10.71%

恒指今早低開16點，高位升64點，低位跌96點，高低波幅161點，是7月17日後收市新低。上升股份比例為24.14%，下跌為34.8%，無升跌為41.05%。

恒指收市跌39點或0.23%，報17304點，大市成交金額940億元，較上日減少20.88%；國指跌20點或0.34%，報6086點。恒生科技指數收報3476點，跌1.15%。

藍籌股成交金額407.89億元，佔大市成交43.39%；科指成份股成交金額175.2億元，佔大市成交18.63%；國指成份股成交金額303.72億元，佔大市成交32.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.86%，至93.01億元，佔大市成交9.89%。牛熊證成交金額34.95億元，減少2.85%；窩輪成交金額58.06億元，減少2.86%。

藍籌29隻升，53隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升5.02%，收報52.3元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.55%，收報11.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25.65元，升1.18%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報10.36元，跌4.6%。

恒指曾跌穿10天線(17275.11點)，及曾升穿250天線(17408.47點)。科指跌穿10天線(3492.26點)。

北水南下合計淨流入83.77億元，較上日增加265.63%，是7月26日87.73億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入106.68億元。

午後消息股表現

澳門7月博彩毛收入增11.6% 遜預期。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）見52周低4.49元，收報4.57元，跌0.44%。美高梅中國（2282）收報11.86元，升4.04%。澳博（0880）收報2.49元，跌1.19%。永利澳門（1128）收報5.87元，升1.73%。銀河娛樂（0027）見52周低32.3元，收報32.8元，跌0.15%。金沙中國（1928）收報14.94元，升1.91%。

新世界（0017）向兩隻美元債發現金收購要約。收報7.26元，跌0.41%。

海港企業（0051）虧損收窄 旅遊復蘇緩慢 擬徵酒店房租稅 將造成額外負擔。收報5.1元，跌3.04%。

理文化工（0746）上半年純利增1.3倍 中期息多派1.8倍至14仙。收報3.86元，升2.66%。

理文造紙（2314）方面，中期純利為7.6億元，按年增1.47倍。收報2.4元，跌0.83%。

信義玻璃（0868）：料印尼工廠明年上半年投產 未來派息比率維持45%至50%之間。收報8.14元，跌1.57%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）SU7交付量7月破萬輛 預計11月提前完成交付目標。收報16.68元，跌0.95%。

美國據報最快8月限制中國獲得AI晶片及相關生產設備。晶片股中芯國際（0981）收報17.06元，升0.35%。華虹半導體（1347）收報20.55元，跌0.72%。ASMPT（0522）收報80元，跌1.84%。晶門半導體（2878）收報0.285元，無升跌。

優必選（9880）折讓約16%配股 籌1.2億 曾跌5%。收報104.3元，跌4.92%。

美高梅中國（9880）第二季EBITDAR升40% 創新高。收報104.3元，跌4.92%。

美維持息口不變，息口敏感股，以金股表現最佳，其他個別發展。

金融股方面，匯控（0005）收報68.25元，跌2.43%。恒生（0011）收報92.35元，跌3.65%。中銀香港（2388）收報22.5元，跌1.1%。友邦（1299）收報52.9元，升0.76%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）收報7.26元，跌0.41%。新鴻基地產（0016）收報68.15元，升0.44%。長實集團（1113）收報30.2元，升1%。恒地（0012）收報21.9元，跌0.23%。信和置業（0083）收報8.1元，升0.25%。華置（0127）收報1.26元，跌0.79%。嘉華國際（0173）收報1.74元，跌0.57%。

收租股方面，太古（0019）收報66.95元，跌0.59%。鷹君（0041）收報10.56元，跌0.75%。希慎（0014）收報10.64元，跌0.56%。太古地產（1972）收報12.38元，升0.16%。九龍倉置業（1997）收報19.6元，升1.98%。九龍倉集團（0004）收報21.25元，跌0.93%。領展（0823）收報34.1元，升3.33%。

黃金股方面，普遍上升。中國黃金國際（2099）收報43.6元，升2.35%。靈寶黃金（3330）收報3.56元，升3.49%。紫金礦業（2899）收報15.94元，升0.5%。招金礦業（1818）收報14.24元，升1.86%。價值黃金（3081）收報58.1元，升0.97%。SPDR金ETF（2840）收報1764元，升0.97%。山東黃金（1787）收報16.54元，升2.1%。

科技股方面，騰訊（0700）收報365.6元，升0.94%。阿里巴巴（9988）收報77.5元，升0.26%。美團（3690）收報109.2元，跌0.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，檳傑科達（1665）收報0.64元，無升跌。

英皇國際（0163）二供一供股集資4.6億。見52周低0.29元，收報0.3元，跌16.67%。

英皇國際分派英皇娛樂酒店（0296）持股給股東。見52周低0.335元，收報0.355元，跌1.39%。

名仕快相（8483）盈警，稅後利潤減95%。收報0.08元，無升跌。

國泰（0293）：已向港府全額償還195億元投資。收報8.24元，升0.98%。

金地產業園項目獲合伙企業收購，金地商置（0535）料回款5億元。收報0.214元，升0.94%。

信義能源（3868）上半年純利跌30.4%，中期息少派32.4%至2.3仙。平上市低位0.88元，收報0.89元，無升跌。

恒生（0011）截至今年中港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。收報92.35元，跌3.65%。

鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.8元，收報6.85元，跌3.52%。

領展（0823）：主席聶雅倫卸任，歐敦勤接任。收報34.1元，升3.33%。

極兔速遞（1519）於沙特推出J&T SPEED服務。收報6.14元，跌0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見1.96元，收報1.95元，升2.63%；香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見9.86元，收報9.83元，升3.91%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見136.15元，收報135.65元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.9元，收報1063.85元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見124.95元，收報124.95元，升0.04%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.58元，收報53.58元，升0.11%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.6元，收報1042.6元，升0.01%；秦港股份（3369）創52周高，見2.07元，收報2.04元，升2%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.5元，收報2.47元，升3.78%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.53元，收報0.52元，升1.96%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；好孩子國際（1086）創52周高，見0.72元，收報0.68元，升6.25%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見52.35元，收報52.3元，升5.02%；長建（1038）創52周高，見53.85元，收報53.6元，升2.78%；中電（0002）創52周高，見69.45元，收報69.15元，升3.13%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.216元，收報0.216元，跌0.92%；飛道旅遊科技（8069）低見0.038元，收報0.039元，跌2.5%；卡姆丹克（0712）低見0.076元，收報0.091元，升7.06%；宏華集團（0196）低見0.075元，收報0.076元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.095元，收報0.101元，跌0.98%；光啟科學（0439）低見0.42元，收報0.43元，跌6.52%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.076元，收報0.091元，升7.06%；木薯資源（0841）低見0.064元，收報0.075元，跌11.76%；勝利管道（1080）低見0.026元，收報0.028元，無升跌；安莉芳控股（1388）低見0.295元，收報0.295元，跌3.28%。

59隻股份創52周低，其中包括，新濠國際發展（0200）低見4.49元，收報4.57元，跌0.44%；銀河娛樂（0027）低見32.3元，收報32.8元，跌0.15%；周大福（1929）低見6.8元，收報6.85元，跌3.52%；周生生（0116）低見6.42元，收報6.48元，跌2.41%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.155元，收報0.157元，無升跌；星島（1105）低見0.24元，收報0.244元，跌0.41%；叙福樓（1978）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；同程旅行（0780）低見13.06元，收報13.1元，跌3.82%；李寧（2331）低見13.6元，收報13.94元，跌4.52%。

異動股

上升異動股，包括，PF GROUP（8221）創52周高，見0.073元，收報0.073元，升82.5%；新娛科控股（6933）創上市新低，見0.142元，收報0.189元，升25.17%；梅斯健康（2415）收報2.1元，升25%；御德國際控股（8048）收報0.039元，升21.88%；中國華星（0485）收報0.12元，升20%；文業集團（1802）收報0.043元，升19.44%；勵時集團（1327）收報0.057元，升18.75%；經發物業（1354）收報9.46元，升18.7%；人和科技（8140）創52周高，見0.12元，收報0.117元，升17%；亞洲電視控股（0707）收報0.187元，升16.15%。

下跌異動股，包括，融信服務（2207）收報0.51元，跌36.25%；科笛－Ｂ（2487）收報7.02元，跌31.84%；TBKS HLDGS（1960）創上市新低，見0.149元，收報0.161元，跌26.48%；福祿控股（2101）收報1.49元，跌24.37%；鳳祥股份（9977）見52周低1元，收報1元，跌23.66%；弘業期貨（3678）收報1.48元，跌21.28%；華星控股（8237）見52周低0.015元，收報0.015元，跌21.05%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.187元，跌17.98%；英皇國際（0163）見52周低0.29元，收報0.3元，跌16.67%；新耀萊（0970）收報0.6元，跌14.29%。

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