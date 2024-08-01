大新銀行表示，旗下信用卡推出「健康生活日日賞」優惠，旗下客戶憑大新信用卡作醫療或保健、健身中心及運動服裝類別簽賬，可賺高達5%現金回贈，最高可獲600元。大新銀行信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼小姐表示，籍今年奧運會帶動運動熱潮，客戶在醫療保健及運動相關的消費中賺取現金回贈，同時享受運動狂熱及擁抱健康生活。
大新銀行表示，即日起至8月31日（分兩階段進行），憑大新信用卡成功登記推廣並累積指定簽賬滿6000元，單一簽賬滿500元的醫療或保健、健身中心及運動服裝鞋履簽賬類別交易可享高達5%現金回贈，而網上、旅遊及海外簽賬亦可享高達3%現金回贈，每階段可賺高達300元，整個推廣期內最高可賺600元。
此外，由今日起至9月30日，憑大新信用卡於指定醫療中心選購精選身體檢查計劃，可享低至58折優惠；另即日起至明年6月30日，憑大新信用卡於指定精選商戶 購買運動服飾可享低至9折優惠。
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