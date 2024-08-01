大新銀行表示，即日起至8月31日（分兩階段進行），憑大新信用卡成功登記推廣並累積指定簽賬滿6000元，單一簽賬滿500元的醫療或保健、健身中心及運動服裝鞋履簽賬類別交易可享高達5%現金回贈，而網上、旅遊及海外簽賬亦可享高達3%現金回贈，每階段可賺高達300元，整個推廣期內最高可賺600元。

此外，由今日起至9月30日，憑大新信用卡於指定醫療中心選購精選身體檢查計劃，可享低至58折優惠；另即日起至明年6月30日，憑大新信用卡於指定精選商戶 購買運動服飾可享低至9折優惠。

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