月內零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年升5.2%。今年首六個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年下跌0.3%。

扣除其間價格變動後，今年6月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌11.2%。上半年的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌8.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌23.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌1.2%）；超級市場貨品（下跌0.5%）；服裝（下跌13.2%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌5.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌4.7%）；百貨公司貨品（下跌18.6%）；汽車及汽車零件（下跌25.1%）；燃料（下跌12.3%）；傢具及固定裝置（下跌9.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌9.1%）；中藥（下跌2.8%）；以及眼鏡店（下跌13.9%）。

另一方面，藥物及化妝品的銷貨價值上升3.4%。其次為書報、文具及禮品（銷貨價值上升0.1%）。

政府發言人表示，雖然在旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企的影響下，六月零售業總銷貨價值繼續按年下跌，但跌幅進一步收窄。經季節性調整後按月比較亦見微升2.3%，反映零售活動有回穩迹象。

展望未來，發言人指出零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港措施，以及特區政府大力推動盛事經濟及支持本地零售業發展，應對業界有幫助。此外，整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應對零售業有支持。