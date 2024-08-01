經民聯就2024年《施政報告》向政府建議積極發展「演唱會經濟」，如透過一站式服務和誘因，包括酒店、交通配套和免場地租金，積極與國際巨星洽談在本港舉辦演唱會，爭取更多國際級盛事落地，以重新強化相對澳門和新加坡等地的競爭優勢。
對於香港演出場地不足的問題，經民聯促請政府探討興建歌劇院、具國際水平的表演場地等地標性景點設施，致力提升本港旅遊業的國際競爭力，亦應考慮在北部都會區興建大型室內和室外表演場地，確保有足夠場地和配套設施支持本港舉辦多項大型盛事。
另外，經民聯發布全面對接落實三中全會《決定》研究報告，指《決定》對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出科學謀劃和系統部署，將為香港帶來重大機遇，並提出五大政策建議，包括發揮「一國兩制」制度優勢、鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位、打造國際高端人才集聚高地、健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制、以及深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。
針對鞏固提升香港國際金融地位方面，經民聯表示，要多管齊下注入活水，倡將股票印花稅由0.1%下調至0.05%。經民聯亦建議，要吸引具投資價值的公司來港上市；推動發展伊斯蘭金融；香港成為以人民幣計價的大宗商品期貨定價中心；推出新的資助計劃鼓勵外國企業來港發債等。
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