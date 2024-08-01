招股書指，根據弗若斯特沙利文的資料，按截至今年6月30日船舶脫硫系統的已完成及手頭訂單的累計數量計，公司在中國非國有企業（「民營」）船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。同資料源指，全球船舶ESG解決方案市場從2017年的7.53億美元增加至2023年的31.02億美元，年均複合增長率爲26.6%，並預計增加至2028年的113.84億美元，於2023年至2028年的年均複合增長率爲29.7%。

財務方面，公司自2021年起錄得盈利。今年首四個月期内溢利為6652.2萬元（人民幣、下同），按年增1.16倍；同期收入2.47億元，按年增84.6%。2023年期内溢利為1.2億元，按年增2.28倍。

風險因素方面，招股書指，公司過往記錄期間大部分收益來自五大客戶：2021、2022、2023、2024首四個月來自五大客戶的收益佔總收益的約90.5%、76.1%、84.3%及92.8%；以及公司未來的增長取決於對船舶ESG解決方案的需求以及提供支持的法律及監管框架，倘若現時有利於船舶ESG解決方案行業的監管政策有不利變動或終止，或會對公司的業務造成不利影響等因素。

其他報道

經民聯倡積極發展「演唱會經濟」 建議興建歌劇院 下調股票印花稅至0.05%

本港6月零售貨值跌9.7%勝預期 上半年跌6.6%

大新銀行藉奧運熱潮 推「健康生活日日賞」信用卡回贈優惠

新世界斥4億美元回購2筆美元債 計劃發行新債

全日沽空金額增12% 盈富沽空增6.8倍

渣打：港元最優惠貸款利率維持6.125 厘不變

恒指收市跌39點 波幅兩周最窄 成交不足千億 北水流入增2倍佔大市比4個月高

港交所旗下Core Climate納入黃金標準核證碳信用產品

大摩下調藥明康德目標價至50元 評級「增持」

美銀證券下調恒生目標價及評級 憂港發展商貸款風險上升

百威亞太：長遠對亞洲及中國市場樂觀 中國市場將續向高端化發展

內地旅客經港攜帶行李物品免稅額度即日起提高至1.2萬元