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船舶ESG解決方案提供商匯舸環保遞表港交所

船舶ESG解決方案提供商上海匯舸環保科技集團於昨日（31日）向港交所（0388）主板提交上市申請，中信證券（6030）、中國銀河國際爲其聯席保薦人。

招股書指，根據弗若斯特沙利文的資料，按截至今年6月30日船舶脫硫系統的已完成及手頭訂單的累計數量計，公司在中國非國有企業（「民營」）船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。同資料源指，全球船舶ESG解決方案市場從2017年的7.53億美元增加至2023年的31.02億美元，年均複合增長率爲26.6%，並預計增加至2028年的113.84億美元，於2023年至2028年的年均複合增長率爲29.7%。

財務方面，公司自2021年起錄得盈利。今年首四個月期内溢利為6652.2萬元（人民幣、下同），按年增1.16倍；同期收入2.47億元，按年增84.6%。2023年期内溢利為1.2億元，按年增2.28倍。

風險因素方面，招股書指，公司過往記錄期間大部分收益來自五大客戶：2021、2022、2023、2024首四個月來自五大客戶的收益佔總收益的約90.5%、76.1%、84.3%及92.8%；以及公司未來的增長取決於對船舶ESG解決方案的需求以及提供支持的法律及監管框架，倘若現時有利於船舶ESG解決方案行業的監管政策有不利變動或終止，或會對公司的業務造成不利影響等因素。

 

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